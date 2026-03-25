A Reggio la presentazione di ‘Christus Vincit IV – Un Concerto per la Vita’: il programma

Si è svolta questa mattina, presso il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, la conferenza stampa di presentazione di “Christus Vincit – Un Concerto per la Vita”, giunto alla sua quarta edizione.

A rappresentare il Presidente del Consiglio regionale della Calabria è intervenuto il Dott. Carmelo Nucera, mentre la conferenza è stata moderata da Don Giovanni Gattuso. Assente per sopraggiunti impegni personali Don Francesco Cristofaro, inizialmente previsto come moderatore.

Le istituzioni e il valore del progetto

Erano inoltre presenti il Consigliere regionale Avv. Giuseppe Falcomatà, il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dott. Carmelo Versace, e il Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, dott. Domenico Battaglia.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte istituzioni, rappresentanti del mondo ecclesiale, artistico e associativo, è emersa con forza l’importanza di sostenere iniziative come “Christus Vincit”, capaci di andare ben oltre il semplice evento musicale.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato come il progetto rappresenti oggi un vero e proprio patrimonio della città, un appuntamento atteso e condiviso dalla comunità, capace di generare valore sociale e culturale. È stato inoltre ribadito il pieno sostegno istituzionale anche per le future edizioni, riconoscendo al progetto una funzione significativa nel tessuto sociale del territorio.

Di particolare rilievo anche l’intervento del Direttore artistico, Dott. Antonino Ripepi, che ha illustrato il programma della serata, evidenziando il valore artistico e simbolico dell’iniziativa. Un percorso musicale e narrativo pensato non solo per emozionare, ma per coinvolgere il pubblico in un’esperienza profonda, capace di unire bellezza, spiritualità e impegno sociale.

Ripepi ha sottolineato come “Christus Vincit” rappresenti oggi un progetto condiviso, cresciuto nel tempo grazie alla partecipazione di cori, artisti e istituzioni, e capace di trasformare la musica in un concreto strumento di solidarietà.

Le testimonianze e il messaggio sociale

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento della Dott.ssa Titti Versace, che ha offerto una toccante testimonianza, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sul tema dell’autismo e sull’importanza di costruire una rete concreta di sostegno per le famiglie.

Presente anche la Vicepresidente dell’Associazione “Il Volo delle Farfalle”, Angela Villani, che ha ribadito con forza il valore di iniziative come questa, capaci di trasformare la solidarietà in azioni concrete.

La Presidente del Chorus Christi, Antonella Cuzzola, che ha ripercorso la nascita dell’associazione, nata dall’unione di esperienze corali radicate nel territorio, e ne ha evidenziato la missione: promuovere la cultura musicale come strumento di crescita umana, spirituale e sociale. Un percorso costruito negli anni con passione e dedizione, che oggi trova in “Christus Vincit” la sua espressione più alta, capace di coniugare arte, fede e solidarietà.

Il programma del concerto

Promosso dal Chorus Christi APS ETS, il concerto si conferma come un grande evento corale: saranno infatti presenti 12 cori, per un totale di circa 117 coristi:

il Coro Chorus Christi di Reggio Calabria, il Coro San Giorgio (RC), il Coro Musica Nova (RC), il Coro Mater Dei (RC), il Coro Laudamus (RC), il Coro Trisaghion (RC), il Coro Santa Cecilia (RC), il Coro Exultate Deo di Mammola, la Scuola Cantorum Porta Fidei di San Giovanni in Fiore, la Nuova Corale Polifonica di Vibo Valentia, il Coro Laetare di Locri-Gerace e il Coro Millenote Academy (RC), accompagnati dall’Orchestra San Giorgio diretta dal Maestro Bruno Tirotta.

Tra gli ospiti della serata figurano la giovane cantante Emma Baggetta, nota al pubblico per la partecipazione a The Voice Kids su Rai 1, e la cantante gospel internazionale Sherrita Duran, che tornerà a Reggio Calabria dopo il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, accompagnata dal Corona Gospel Choir.

Elemento centrale della serata sarà anche l’oratorio dedicato alla vita di San Carlo Acutis, con scene teatrali curate dal Collettivo CineForma e dal Collettivo SoleLuna, che racconteranno la figura di un giovane testimone del nostro tempo, capace di parlare alle nuove generazioni attraverso un linguaggio attuale e profondo.

Il Premio Reghion e i riconoscimenti

Nel corso della conferenza è intervenuto anche Don Nuccio Cannizzaro, parroco della Parrocchia di San Giorgio al Corso – “Chiesa degli Artisti” – e Presidente dell’Associazione Culturale San Giorgio, che ha illustrato il significato del Premio Reghion, promosso dall’associazione San Giorgio, sottolineandone l’unicità e il valore simbolico.

Un riconoscimento assegnato ogni anno ad una sola personalità di alto profilo, distintasi per meriti umani, professionali.

Quest’anno sarà conferito al Presidente Nazionale dell’INPS, Gabriele Fava, figura di alto profilo istituzionale le cui radici familiari affondano nella città di Reggio Calabria.

Un ringraziamento particolare va al Main Sponsor, Banca Mediolanum di Reggio Calabria, nella persona della direttrice Silvia Napoli, per la sensibilità e la fiducia dimostrate verso questa iniziativa. Un sincero grazie anche agli sponsor: Agip Gas dei Fratelli Porcino, Pizzeria Gli Sbronzi dei Fratelli Oliveri, Pangrattato Srl di Antochi Iuliana, Bar Pasticceria Porcino e Ligato.

Un grazie anche ai partner: Clima System di Sorgona Maria Concetta, Edil Fiam Fratelli Serra, Assicurazione Romeo, B&B Ludey, Supra e Sutta di Santo Morabito. Un grazie di cuore a tutti i sostenitori che hanno scelto di credere in questo progetto.

Il ricavato e il messaggio finale

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo”, realtà impegnata quotidianamente nel sostegno ai bambini autistici e alle loro famiglie.

“Christus Vincit” si conferma così non solo come un evento artistico, ma come un progetto di comunità, capace di trasformare la musica in un concreto gesto di solidarietà.

Un messaggio chiaro e forte è emerso dalla conferenza stampa: quando cultura e impegno sociale si incontrano, nasce qualcosa che appartiene a tutti e che la città riconosce, sostiene e attende con partecipazione.

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Il 20 aprile, al Teatro Cilea, non andrà in scena soltanto un concerto, ma un’esperienza capace di unire un’intera comunità sotto il segno della speranza.

L’intervento di Giuseppe Falcomatà

Durante l’incontro di presentazione, il Consigliere Regionale Giuseppe Falcomatà, già Sindaco di Reggio Calabria, ha espresso grande apprezzamento per la continuità e la forza del progetto:

“La quarta edizione è la dimostrazione e la conferma che il progetto funziona. E funziona perché dietro c’è una macchina organizzativa che è spinta dall’amore, dalla passione per il canto, dalla voglia di poter dare un proprio contributo a chi, nella nostra città, si impegna per dare una mano in contesti delicati”.

Rivolgendosi ai rappresentanti delle associazioni coinvolte, tra cui la vicepresidente dell’Associazione beneficiaria Angela Villani, Falcomatà ha posto l’accento sull’importanza di fare rete:

“Conosciamo da tempo e apprezziamo il lavoro che l’associazione sta facendo rispetto alla sindrome dello spettro autistico. Vorrei evidenziare quanto sia importante la relazione, il dialogo e l’interazione non soltanto fra le istituzioni e le associazioni, ma anche tra le associazioni stesse. Una città, un territorio cresce se c’è dialogo tra chi opera nello stesso contesto, animato dalla stessa idea di voler portare il proprio contributo a una determinata causa. Farlo attraverso la cultura e la musica non soltanto ci avvicina alla spiritualità, ma muove quelle corde della sensibilità che magari ogni tanto lasciamo non toccate, incattiviti dalla quotidianità, presi dal voler dare importanza a cose che in realtà non ce l’hanno. È qualcosa che ci dice: fermati, rifletti e, attraverso la buona musica, cerca di ricordarti quali sono le cose importanti della vita».

Infine, il Consigliere ha voluto tributare un sincero riconoscimento agli organizzatori e ai membri del Chorus Christi, guidati dal Presidente Antonella Cuzzola e dal Direttore Antonino Ripepi:

“All’inizio si poteva pensare a persone che spendevano semplicemente il proprio tempo libero. Oggi, dopo tutto questo tempo e vedendo i risultati, l’idea del ‘dilettantismo’ è superata. Lo spettacolo è sempre di grandissimo valore e pregio artistico. La vera differenza è fare con altissima professionalità le cose che si fanno per amore e per dare un contributo agli altri”.

Da Carmelo Versace l’invito alla massima partecipazione

Nel corso del suo intervento, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha evidenziato come «la manifestazione sia ormai diventata un punto di riferimento per la comunità reggina».

“Ribadiamo – ha detto – il nostro impegno al fianco di un’iniziativa che, negli anni, ha saputo lasciare un segno concreto nella nostra città. Le cose belle e importanti vanno riproposte e devono essere sostenute con continuità. Dietro questo percorso c’è un grande lavoro e una forte sinergia che rappresentano un valore aggiunto per tutto il territorio. Manifestazioni come questa entrano a pieno titolo nel patrimonio della nostra comunità”.

Inoltre, il sindaco facente funzioni ha sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni nel «promuovere e incoraggiare iniziative che mettono arte e cultura al servizio della solidarietà, con particolare attenzione alle famiglie che affrontano quotidianamente difficoltà».