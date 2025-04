La Ciclovia dei Parchi della Calabria ottiene la certificazione EuroVelo

La certificazione della Ciclovia dei Parchi della Calabria, che la renderà la prima ciclovia certificata EuroVelo in Italia, è stata ufficialmente presentata sabato 29 marzo 2025 durante il convegno “Il cicloturismo nei Parchi e nelle Riserve: un volano di sviluppo sostenibile per le aree interne”, che si è svolto a Paestum nell’ambito dell’evento Open Outdoor Experiences.

Un incontro che ha rappresentato un’occasione imperdibile per conoscere i dettagli di questo importante traguardo che segna un passo fondamentale nel panorama del cicloturismo italiano.

La Ciclovia dei Parchi entra nella rete EuroVelo

La certificazione EuroVelo è il riconoscimento che consente alla Ciclovia dei Parchi della Calabria di entrare nella rete EuroVelo, una delle più prestigiose reti cicloturistiche a livello internazionale. Grazie alla collaborazione tra la Regione Calabria e la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), il percorso si inserisce in una rete che collega migliaia di chilometri di itinerari ciclabili in tutta Europa, garantendo qualità, sicurezza e accessibilità per i cicloturisti.

Le parole dell’assessore Giovanni Calabrese

L’assessore al turismo e ambiente della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha espresso grande soddisfazione affermando che “La certificazione della Ciclovia dei Parchi della Calabria è un passo fondamentale per la nostra regione.

Con l’ingresso di questa ciclovia nella rete EuroVelo, la Calabria si conferma un territorio di eccellenza per il cicloturismo, pronto ad accogliere cicloturisti da tutta Europa e dal mondo. Questo riconoscimento ci offre l’opportunità di promuovere in modo più incisivo il nostro patrimonio naturale, con ricadute positive sia in termini economici che culturali per tutte le comunità locali coinvolte”.

Il ruolo del Parco Nazionale del Pollino

Il Parco Nazionale del Pollino, una delle aree naturali più importanti e protette del nostro Paese, svolge il ruolo di capofila dell’intero progetto “Ciclovia dei Parchi della Calabria”. Il Commissario del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi, per conto anche dei parchi della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, ha sottolineato: “La certificazione EuroVelo della Ciclovia dei Parchi della Calabria è una grande notizia per il Parco Nazionale del Pollino e per tutta la regione. Il nostro Parco, con la sua straordinaria biodiversità e bellezza naturale, sarà ora un punto di riferimento per il cicloturismo, offrendo ai visitatori un’esperienza unica immersi nella natura. L’inserimento della ciclovia nella rete EuroVelo valorizza il nostro territorio e contribuisce a rafforzare la nostra missione di tutela e promozione dell’ambiente. Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto che, oltre a rispettare l’ambiente, stimola l’economia locale e promuove uno stile di vita sano.”

Il processo di certificazione e le opportunità future

Il processo di certificazione della Ciclovia dei Parchi della Calabria seguirà una tempistica precisa che si estenderà per sei mesi. Nei primi tre mesi, FIAB raccoglierà e valuterà i dati lungo l’intero tracciato, per poi procedere a una fase di analisi da parte dell’European Cyclists’ Federation (ECF).

Se i requisiti richiesti saranno soddisfatti, la certificazione sarà rilasciata, confermando la qualità del percorso e la sua conformità agli standard europei. La certificazione avrà una validità di cinque anni, con possibilità di rinnovo.

Questa certificazione non è solo un riconoscimento della qualità delle infrastrutture ciclabili della regione, ma segna anche un punto di partenza per un futuro ricco di opportunità.

La Calabria, grazie a questa nuova visibilità internazionale, potrà rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama del cicloturismo europeo, contribuendo al benessere delle comunità locali e alla valorizzazione del proprio immenso patrimonio naturale.