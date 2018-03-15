Con lo scontrino del cinema pizza, patatine e birra a 10 euro all'Hostaria dei Campi: la promo #cinepizza con Multisala Lumiere e Nuova Pergola

All’Hostaria dei Campi è tempo di pizza e… cinema. Grazie alla collaborazione con Multisala Lumiere e Cinema Nuova Pergola, potrai approfittare della promo #cinepizza e gustare pizza, patatine e birra a 10 euro. Ricordati di conservare lo scontrino e passa a trovarci entro 7 giorni.

Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. L’Hostaria è infatti il ristorante – pizzeria dove poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Prenota il tuo tavolo (0965.324003 dopo le 17,30) e dopo un bel film gusta la pizza all’Hostaria dei Campi.