Il Circolo Agorà organizza una conferenza sulla musica progressiva

Mercoledì 15 febbraio, a partire dalle ore 18, presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (entrata via Giudecca, ingresso tapis roulant) di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema „Notte Prog,tra note e musica”, alla quale parteciperà in qualità di relatore Fulvio D’Ascola.

Tale genere musicale ha assunto diverse denominazioni come rock barocco,sinfonico e tali acronimi furono dovuti sia all’uso della sua struttura musicale che all’inserimento di altri strumenti per la composizione delle musiche, spesso caratterizzate da un lungo minutaggio. Il progressive rock ebbe i natali sul territorio d’oltre manica. Il top del consenso è storicizzato negli anni settanta e dal territorio britannico ebbe ad espandersi in altre aree come Francia, Germania, Italia e successivamente in ogni luogo.

Tanti furono e sono i nomi che hanno scritto storie indelebili nella letteratura sonora di tale genere musicale e saranno oggetto della conversazione culturale a cura del Circolo Culturale „L’Agorà”.