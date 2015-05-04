Circolo Polimeni incontenibile anche in Veneto

Non conosce ostacoli il cammino del Circolo Tennis Rocco Polimeni in queste prime giornate del campionato maschile di serie B affiliati Fit a squadre. A San Giacomo di Veglia (Tv), contro i locali dello Sporting Club 2001, i tennisti reggini, guidati dal direttore sportivo Emilio Cozzupoli e dal capitano Diego Alvarez, hanno concesso un convincente bis dopo la vittoria all’esordio contro Pescara, imponendosi col punteggio di 4-2.

La trasferta in terra veneta era temuta alla vigilia per via della superficie. Si è giocato su erba sintetica indoor, ma i calabresi non ne hanno affatto risentito. Solo Tarsia nel primo match ha dovuto cedere a Tolot, dando l’illusione ai trevigiani di potercela fare. Nei restanti tre singolari, però, il Ct Polimeni ha fatto la voce grossa con Summaria, Grazioso e Trungelliti che hanno lasciato le briciole rispettivamente a Loncaric, Valentino e Messina. Il punto della vittoria è arrivato grazie alla coppia Summaria/Grazioso. Ininfluente, a punteggio ormai acquisito, la sconfitta della coppia Romeo/Tarsia.

Il “baby” Corrado Summaria, reduce dalla splendida semifinale a Salsomaggiore in un torneo under 18 ITF (grado 2), commenta così la vittoria della sua squadra. “Non era facile oggi, sia per via della superficie che degli avversari che servivano bene. Trungelliti ha sofferto un po’ in avvio di match, ma poi è riuscito a prendere le misure al suo avversario. Nel complesso tutti abbiamo giocato un buon tennis: proseguiamo con fiducia verso l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Il sodalizio del presidente Postorino guida il girone 7 a punteggio pieno dopo due giornate.

I risultati degli incontri

Ecco nel dettaglio i risultati degli incontri:

Sporting Club 2001 Vittorio Veneto-Ct Polimeni 2-4

Tolot-Tarsia 6/1 6/4; Loncaric-Summaria 3/6 3/6; Valentino-Grazioso 1/6 1/6; Messina-Trungelliti 4/6 2/6; Loncaric/Tolot-Summaria/Grazioso 0-1 rit; Messina/Valentino-Romeo/Tarsia 4-1 rit.