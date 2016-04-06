Circolo ‘Rocco Polimeni’: al via il progetto ‘Sport di classe’

Il 6 e 7 aprile gli alunni del Carducci-Da Feltre ai Giochi di Primavera: tennis, basket e scherma nel progetto Sport di classe

Il Circolo del tennis ‘Rocco Polimeni’ prosegue nel proprio impegno con i giovani ragazzi reggini.

Il progetto ‘Sport di classe’ 2015/16, ripartirà nelle giornate del 6-7 aprile durante le ore curriculari, con l’Istituto comprensivo “Carducci-Da Feltre” invitato presso le strutture del circolo stesso, a partecipare ai Giochi di Primavera. I Giochi del progetto Sport di Classe, rappresentano un momento di promozione dell’Educazione fisica e dei valori dello Sport, valori per i quali il Circolo del tennis ‘Rocco Polimeni’ si è da sempre contraddistinto.

Gli alunni dell’Istituto “Carducci-Da Feltre” non saranno impegnati soltanto sui campi da tennis, ma svolgeranno varie attività sportive, tra queste basket e scherma. L’Educazione fisica, in linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, si connota sempre come esperienza ludica e formativa: si può e si deve apprendere e crescere divertendosi.

Il Circolo del tennis ‘Rocco Polimeni’ è come sempre impegnato con i giovani, senza però trascurare l’attività agonistica, che riprenderà nel week end dopo la bella vittoria della Serie B femminile contro Ostuni della scorsa settimana. Domenica 10 aprile, sarà invece la volta dell’esordio della Serie A maschile, impegnata in casa contro la Canottieri di Casale Monferrato.