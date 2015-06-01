Circolo Tennis Polimeni a valanga sulla capolista Desenzano

Il 6-0 sul Tennis Desenzano vale il sorpasso in classifica e almeno il secondo posto nel girone: Tarsia decisivo dopo due ore e mezza di battaglia

Con un netto 6-0 finale il Circolo Tennis Polimeni infligge una dura sconfitta al Tennis Desenzano, effettua il sorpasso in vetta alla classifica ai danni proprio dei lombardi e si garantisce quanto meno il secondo posto finale del girone. Assenze pesanti in entrambi gli schieramenti, con i reggini che hanno dovuto fare a meno di Trungelliti (ai box per un problema all’anca), mentre i bresciani erano privi di Stancik e Dall’Asta.

Incontro già in archivio dopo i singolari, chiusi con un perentorio e inequivocabile 4-0 in favore dei padroni di casa. Alvarez, Grazioso e Summaria hanno lasciato le briciole rispettivamente a Berta, Mugelli e Biemmi. Molto più combattuto il singolare d’apertura fra Tarsia e Mattinzoli, con il reggino impostosi al tie break del terzo set dopo 2 ore e mezza di autentica battaglia e dopo aver annullato due match point all’avversario.

Le parole di Tarsia e del ds Cozzupoli

Lo stesso Emanuele Tarsia, fisicamente provato dopo l’incontro, ha rilasciato a caldo le seguenti dichiarazioni: “E’ stato un match molto duro. Sono partito bene, ma ho avuto un netto calo nel secondo set. Per fortuna nella partita finale sono salito di livello, lottando palla su palla e portando a casa un punto importante per la squadra”.

“Oggi tutti i ragazzi – ha detto il ds Cozzupoli – hanno giocato un buon tennis. Un plauso particolare a Tarsia che ha vinto una partita di carattere, credendoci sempre anche quando il match sembrava ormai compromesso”.

Domenica prossima è in programma l’ultima giornata del girone. I ragazzi del presidente Postorino saranno impegnati a Brindisi e si giocheranno il primo posto del raggruppamento in un entusiasmante testa a testa col New Tennis Torre Del Greco.

I risultati nel dettaglio

Questi i risultati nel dettaglio: CT Polimeni-Tennis Desenzano 6-0

Tarsia-Mattinzoli 6/4 0/6 7/6 (7)

Alvarez-Berta 6/1 6/2

Summaria-Biemmi 6/0 6/1

Grazioso-Mugelli 6/1 6/1

Summaria/Grazioso-Berta/Biemmi 6/1 6/3

Alvarez/Romeo-Mugelli/Signorini 6/1 6/0