Circolo tennis Polimeni: alti livelli anche ai campionati giovanili

Il Circolo tennis Polimeni festeggia due titoli regionali under 14, maschile e femminile, e si prepara alla fase nazionale di settembre

Ancora soddisfazioni per i giovani tennisti del Circolo tennis Rocco Polimeni. I ragazzi dell’under 14 maschile si sono laureati campioni regionali al termine di un combattuto incontro che li ha visti opposti all’S.S.D. Sporting Cosenza.

Dopo i primi due singolari il punteggio era in perfetta parità. Doldo ha portato a casa il punto per il Ct Polimeni superando Bottone con un netto 6-0 6-0, mentre D’Ascola è stato sconfitto da Fava per 6-1 6-2. Il doppio di spareggio è stato dunque decisivo: Doldo e Gurnaccia hanno superato Dodaro e Plastina col punteggio di 7-6 6-2, scatenando dunque la festa per la conquista del titolo regionale.

Successi non solo tra gli uomini a livello under. Anche le giovani tenniste dell’under 14 femminile del Ct Polimeni si sono infatti laureate campionesse regionali di categoria, superando la scorsa settimana il Tc Smash di Cosenza in una finale molto combattuta.

Le rappresentanti del circolo Spina e Paviglianiti, hanno avuto la meglio sulle avversarie solo al doppio di spareggio, vinto abilmente col punteggio di 6-1 6-1. Adesso le due compagini reggine, maschili e femminili, si apprestano ad affrontare la fase Nazionale dei campionati a squadre under 14, che si disputerà nel mese di settembre e le vedrà proiettate verso nuove sfide sempre più importanti.