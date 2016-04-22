Circolo tennis Rocco Polimeni: grande week end di campionati a squadre

E’ nella città di Milano, domenica 24 aprile che i ragazzi della Serie A2 maschile tenteranno di rilanciare le ambizioni di permanenza nella campionato di categoria.

Per la prima volta nel corso del campionato la formazione reggina non parte nettamente sfavorita contro la compagine del prestigioso Tennis Club Ambrosiano.

La formazione di Serie A2 a Milano

Infatti, la formazione reggina nella circostanza potrà contare sull’apporto del giovane talento calabrese Corrado Summaria, assente per cause di forza maggiore, in occasione degli incontri precedenti, perché impegnato in Francia nei tornei del Circuito ITF Junior Under 18. Nella giornata di domenica, inoltre, il direttore sportivo Emilio Cozzupoli avrà a disposizione una compagine ( Andrea Grazioso, Mirko Cutuli, Nicolò Schiliro, Emanuele Tarsia, Roberto Romeo) , più consapevole delle qualità tecniche agonistiche, avendo potuto saggiare la propria forza, nei primi due incontri, laddove Grazioso e Cutuli hanno subito sconfitte al terzo set con avversari di classifica nettamente superiore.

Vero è che la gara, pur non essendo proibitiva, si presenta complicata e difficile, sia perché sarà disputata fuori casa, sia per la presenza nella file del TC Ambrosiano di tennisti temibili come Galovic (2.1) e Roggero (2.3); comunque, il Circolo Tennis Polimeni ha il vantaggio virtuale di poter schierare i propri giocatori, senza alcuna limitazione ai fini dell’ inserimento nelle prime tre posizioni degli incontri di singolare contando su 4 giocatori di pari classifica ( 2.3).

La Serie B femminile in casa con Benevento

Le ragazze della Serie B femminile saranno invece impegnate in casa contro il Tennis Club 2002 di Benevento. La compagine reggina, a punteggio pieno, dopo due convincenti vittorie in trasferta, risulta favorita nei confronti delle ragazze di Benevento che comunque risultano agguerrite avendo conseguito, nei due incontri precedenti, una vittoria ed un pareggio.

La formazione reggina che ritorna a giocare presso il Circolo Polimeni potrà contare sulla disponibilità di tutte le giocatrici: Lisa Sabino 2.1, Lara Meccico 2.4, Irene Lavino 2.7, Anna Maria Mangano 3.4, Livia Turiano 4.3, Consuelo Costantino 4 NC.

Il TC 2002 Benevento risulta temibile formazione soprattutto per la presenza delle giocatrici Elitsa Kostova (1.7)e Rocio De La Torre (2.3).

Il campionato regionale di Serie D2

Domenica 24 aprile avrà inizio anche il campionato regionale a squadre di Serie D2 maschile; il Circolo Tennis Rocco Polimeni ( Marco Gabrijelcic ,Giovanni Iannò, Massimo Laganà, Luca Patanè , Pietro Sofia) affronterà in casa l’ASD Momenti di Sport “Francesco Moscato”.