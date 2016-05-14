Circolo tennis Rocco Polimeni: il programma del week end

Il Circolo tennis Rocco Polimeni si appresta a vivere un intenso week end dei campionati a squadre; la squadra maschile di Serie A2 impegnata in trasferta nell’incontro con il TC Le Rocce (Giarre), dovrà fare ricorso a tutte le proprie energie agonistiche per ottenere un risultato utile contro una formazione di pari classifica nel girone e che quindi venderà cara la pelle difronte ai propri sostenitori per evitare la retrocessione diretta.

Le assenze di Summaria e i risultati nei tornei

Il CT Polimeni che per una serie di sfavorevoli circostanze non ha ottenuto quanto messo in mostra nei diversi incontri oltre ad essere stato penalizzato dall’impossibilità di poter schierare in più occasioni l’Under 18 nazionale Corrado Summaria impegnato dalla Federazione Italiana Tennis in tornei Under 18 ITF svoltesi in Francia ed in Italia , laddove peraltro ha potuto farsi valere con diversi risultati positivi di cui ricordiamo la vittoria nei quarti di finale alla quale è seguita una onorevole sconfitta in semifinale (64/63) il punteggio a favore del russo Lev Kazakov testa di serie n°2 e vincitore del torneo di Prato ( torneo di grado 2); inoltre a Prato nel torneo di doppio in coppia con il russo Lev Kazakov ha raggiunto la semifinale perdendo con la coppia vincitrice Arcila (PUR) – Bergs ( BEL).

Leggi anche

E’ da ricordare, anche, la bruciante sconfitta avvenuta in circostanze sfavorevoli (ambientali) presso il CT Ambrosiano dove il giocatore del Circolo Polimeni Cutuli ha perso al 3° set 7/5 dopo essere stato in vantaggio 6/4 – 4/1 nei primi 2 set e 5/0 nel terzo set contro il più accreditato Galovic ( 2.1 n°350 ATP).

Per la trasferta di Giarre la squadra del Polimeni conta di ribaltare eventuali avversità sin qui incontrate anche con la sapiente guida del Maestro Nunzio Di Pietro che potrà trasferire la sua esperienza e le sue doti sui componenti la squadra.

La Serie B femminile contro il Bonacossa

Le ragazze della Serie B Femminile che in atto guidano la classifica del 1° girone attese a confermare la testa della classifica di girone che potrà essere assicurata, in anticipo, con l’eventuale vittoria in trasferta contro il TC. Bonacossa di Milano.

La squadra reggina potrà contare su tutte le ragazze della formazione agonistica: Lisa Sabino (2.1), Lara Meccico (2.4), Irene Lavino (2.7), Anna Maria Mangano (3.3), Consuelo Costantino (4.6) e Livia Turiano (4nc).

Le avversarie del prestigioso TC Bonacossa schiereranno invece le sorelle Bianca Turati (2.2) ed Anna Turati (2.3), Clerici (2.4), Scremin (2.7) e Pozzan (2.8).