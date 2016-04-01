Cis Calabria: ecco gli appuntamenti di Aprile
Conferenze, tavole rotonde, cinema e incontri di medicina: tutti gli appuntamenti di aprile 2016 del Centro Internazionale Scrittori della Calabria
01 Aprile 2016 - 09:30 | di Vincenzo Comi
Di seguito tutti gli appuntamenti del Cis Calabria del mese di Aprile:
Venerdì 1 Aprile 2016 – Ore 10.00 – Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria.
Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS e Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria
Ciclo di conferenze (Secondo incontro)
IL VALORE DELL’ISTRUZIONE NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA
Saluti: Prof.ssa Maria Rosaria Rao – Dirigente scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria
Loreley Rosita Borruto – Presidente del CIS della Calabria
Relatore Prof. Tito Lucrezio Rizzo – Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza – Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Lunedì 4 Aprile 2016 – ore 16.45 – BIBLIOTECA COMUNALE “P. De Nava” di R. C.
NUOVE E VECCHIE DROGHE: ANALISI DELLA SITUAZIONE LOCALE
Relatori: Dott.ssa Caterina De Stefano – Direttore Dipartimento delle dipendenze A.S.P. di R.C.
Dott. Gabriele Quattrone: Primario Neuropsichiatra – Policlinico “Madonna della Consolazione” – R. C.
Dott. Carlo Strangio – Psicologo – Psicoterapeuta – Direttore Scientifico Istituto Calabrese Medicina Psicosomatica – R. C.
Mercoledì 6 Aprile 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Ciclo “Cinema e …” – Sezione “Leopoldo Trieste
OMAGGIO A UN CALABRESE GRANDE ATTORE E UN ANTIDIVO: RAF VALLONE
(Nel centenario della nascita 1916 – 2016)
Video proiezione a cura del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile
sezione Cinema e Componente del Comitato Scientifico del CIS
Lunedì 11 Aprile 2016 – Ore 19.00 – CHIESA SAN GIORGIO AL CORSO – REGGIO CALABRIA
50° ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL PARROCO DON ANTONIO SANTORO
Tavola rotonda
“IL MINISTERO SACERDOTALE AL SERVIZIO DEL POPOLO DI DIO”
Interventi: Don Antonio Santoro – Parroco di S. Giorgio al Corso – Mons. Antonino Iachino – Capitolo Cattedrale di Reggio Calabria – Dott. Francesco Massara – Già presidente delle Acli Provinciali e Regionali – Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso
Video a cura del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile sezione cinema e componente del Comitato Scientifico del CIS
Mercoledì 13 Aprile 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Quarto ciclo “Quattro passi… Nel mondo antico …”
Quarto incontro – “ASPETTI SAPIENZIALI DELLA FILOSOFIA PRESOCRATICA”
Introduzione a cura della Prof.ssa Maria Quattrone – Già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di R. C. – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Relatore: Prof. Nicola Catalano – Già Dirigente Tecnico M.P.
Giovedì 14 Aprile 2016 – Ore 17.30 – SPAZIO “OFFICINE MIRAMARE” – R. C.
Centro Internazionale Scrittori della Calabria con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di R. C.
Ciclo di medicina
GERMI ED ORGANISMO UMANO, UNA SFIDA INFINITA
LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DELLE INFEZIONI RESPIRATORIE, IN PARTICOLARE DELLA POLMONITE, RIMANE ANCORA OGGI, A TUTTE LE ETA’ UNA GRANDE SFIDA PER IL CLINICO E LA SANITA’ PUBBLICA
Partecipano:
Dott. Angelo Pasquale Barbaro – Microbiologo – Responsabile servizio di Microbiologia – Azienda Ospedaliera
B. M. M.
Dott. Demetrio Costantino – Pediatra – Primario Reparto Pediatria – Azienda Ospedaliera B. M. M.
Dott. Giuseppe Foti – Infettivologo – Primario U. O. Malattie Infettive – Azienda Ospedaliera B. M. M.
Dott. Alfredo Iatì – Già Dirigente di Pneumologia – Azienda Ospedaliera B. M. M.
Dott.ssa Mirella Malara – Pneumologa – già Dirigente di brocopneumologia Azienda Ospedaliera B. M. M.
Dott. Elio Stellitano – Internista – Primario U. O. di Medicina Interna – Ospedale di Melito Porto Salvo
Dirige e modera: Dott. Gesualdo Agati – Pneumologo – Già Primario U. O. Malattie Respiratorie – Azienda Ospedaliera B. M. M.
Venerdì 15 Aprile 2016 – Ore 17.30 – Sede CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE ASPROMONTE Via Sbarre Superiori, 61 /C – Reggio Calabria
“AI MARGINI DI REGGIO”
Relatore: Prof. Domenico Minuto – Scrittore
Interventi: Dott. Alfonso Picone – Responsabile Club Alpino Italiano Sezione Aspromonte
Architetto Sebastiano Venoso – Club Alpino Italiano Sezione Aspromonte
Lunedì 18 Aprile 2016 – ore 16.45 – BIBLIOTECA COMUNALE “P. De Nava” di R. C.
“IL BLUES DEI RIFUGIATI” di Wystan Hugh Auden
Relatrice: Prof.ssa Maria Amoroso Cappellano – Già docente di Lingua e Letteratura Inglese nei licei della città
“I RIFUGIATI NEL TEMPO: IERI COME OGGI”
Relatore: Dott. Pino Rotta – Sociologo – Coordinatore C. S. COM. – Registro Nazionale Sociologi della Comunicazione
Martedì 19 Aprile 2016 – Ore 16.45 – PINACOTECA CIVICA DI REGGIO CALABRIA
DISEGNO E INVENZIONE – Con video proiezione
Saluti: Dott.ssa Patrizia Nardi – Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria
Relatore: Chiar.mo Prof. Gianfranco Neri – Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana – Direttore del Dipartimento di Architettura e Territorio – dArTe – Università Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Mercoledì 20 Aprile 2016 – Ore 17.00 – Salone dei Lampadari – Palazzo San Giorgio – R. C.
Il CIS della Calabria con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria
Presenta
“LA CITTA’ CHE SALE”
OMAGGIO A UMBERTO BOCCIONI (PITTORE FUTURISTA REGGINO)
(Nella ricorrenza del primo centenario della morte)
Con video proiezione
Saluti: Avv. Giuseppe Falcomatà – Sindaco di Reggio Calabria
Intervento: Dott.ssa Patrizia Nardi – Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria
Conduce: Dott.ssa Loreley Rosita Borruto – presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS
Conversazione: Dott. Salvatore Timpano – Studioso d’Arte – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Conclude i lavori: L’Editore della “Città del Sole” Franco Arcidiaco
Mercoledì 27 Aprile 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Tavola rotonda di Filosofia
PERCHE’ LA VIOLENZA? RIFLETTIAMO INSIEME A PARTIRE DA JACQUES DERRIDA
Partecipano: Prof. Antonio Giuseppe D’Agostino – Docente di Filosofia
Dott. Franco Iaria – Scienze politiche – Prof.ssa Francesca Saffioti – Docente di Filosofia – Prof.ssa Emilia Serranò Già docente di Filosofia – Dott. Daniele Zangari – Scrittore
Coordina: Prof. Gianfranco Cordì – Docente di Filosofia
Sabato 30 Aprile 2016 – ore 17.00 – Sala Convegni Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di R. C.
Nel contesto degli Stati Generali della Cultura – Edizione 2016 – Assessorato alla Cultura e Legalità Provincia di Reggio Calabria
DANTE E IL MITO DELLE TRE DONNE DAI GRECI ALLA “Psicoanalisi del Genio” di Sigmund Freud
Con video proiezione
Saluti: Saluto Autorità: Dott. Giuseppe Raffa – Presidente della Provincia di Reggio Calabria
Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo – Assessore alla Cultura e alla Legalità – Provincia di Reggio Calabria
Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina Presidente Onorario del CIS, Responsabile sez. Teatro Antico e Moderno e Componente del Comitato Scientifico
Lettura dei brani a cura dell’attrice Teresa Timpano – Direttore artistico della compagnia teatrale “Scena Nuda”
Intervento musicale a cura del Maestro Flora Ferrara al pianoforte
Al canto il Soprano Cilla Pipitone
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