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Cis Calabria: ecco gli appuntamenti di Aprile

Conferenze, tavole rotonde, cinema e incontri di medicina: tutti gli appuntamenti di aprile 2016 del Centro Internazionale Scrittori della Calabria

01 Aprile 2016 - 09:30 | di Vincenzo Comi

Dipinto futurista con un cavaliere in movimento in colori vivaci, per gli appuntamenti di aprile del Cis Calabria

Di seguito tutti gli appuntamenti del Cis Calabria del mese di Aprile:

Venerdì 1 Aprile 2016 – Ore 10.00 – Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria.

Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS e Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria

Ciclo di conferenze (Secondo incontro)

IL VALORE DELL’ISTRUZIONE NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA

Saluti: Prof.ssa Maria Rosaria Rao – Dirigente scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria

Loreley Rosita Borruto – Presidente del CIS della Calabria

Relatore Prof. Tito Lucrezio Rizzo – Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza – Segretariato

generale della Presidenza della Repubblica – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Lunedì 4 Aprile 2016 – ore 16.45 – BIBLIOTECA COMUNALE “P. De Nava” di R. C.

NUOVE E VECCHIE DROGHE: ANALISI DELLA SITUAZIONE LOCALE

Relatori: Dott.ssa Caterina De Stefano – Direttore Dipartimento delle dipendenze A.S.P. di R.C.

Dott. Gabriele Quattrone: Primario Neuropsichiatra – Policlinico “Madonna della Consolazione” – R. C.

Dott. Carlo Strangio – Psicologo – Psicoterapeuta – Direttore Scientifico Istituto Calabrese Medicina Psicosomatica – R. C.

Mercoledì 6 Aprile 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Ciclo “Cinema e …” – Sezione “Leopoldo Trieste

OMAGGIO A UN CALABRESE GRANDE ATTORE E UN ANTIDIVO: RAF VALLONE

(Nel centenario della nascita 1916 – 2016)

Video proiezione a cura del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile

sezione Cinema e Componente del Comitato Scientifico del CIS

Lunedì 11 Aprile 2016 – Ore 19.00 – CHIESA SAN GIORGIO AL CORSO – REGGIO CALABRIA

50° ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL PARROCO DON ANTONIO SANTORO

Tavola rotonda

“IL MINISTERO SACERDOTALE AL SERVIZIO DEL POPOLO DI DIO”

Interventi: Don Antonio Santoro – Parroco di S. Giorgio al Corso – Mons. Antonino Iachino – Capitolo Cattedrale di Reggio Calabria – Dott. Francesco Massara – Già presidente delle Acli Provinciali e Regionali – Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso

Video a cura del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile sezione cinema e componente del Comitato Scientifico del CIS

Mercoledì 13 Aprile 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Quarto ciclo “Quattro passi… Nel mondo antico …”

Quarto incontro – “ASPETTI SAPIENZIALI DELLA FILOSOFIA PRESOCRATICA”

Introduzione a cura della Prof.ssa Maria Quattrone – Già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di R. C. – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Relatore: Prof. Nicola Catalano – Già Dirigente Tecnico M.P.

Giovedì 14 Aprile 2016 – Ore 17.30 – SPAZIO “OFFICINE MIRAMARE” – R. C.

Centro Internazionale Scrittori della Calabria con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di R. C.

Ciclo di medicina

GERMI ED ORGANISMO UMANO, UNA SFIDA INFINITA

LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DELLE INFEZIONI RESPIRATORIE, IN PARTICOLARE DELLA POLMONITE, RIMANE ANCORA OGGI, A TUTTE LE ETA’ UNA GRANDE SFIDA PER IL CLINICO E LA SANITA’ PUBBLICA

Partecipano:

Dott. Angelo Pasquale Barbaro – Microbiologo – Responsabile servizio di Microbiologia – Azienda Ospedaliera

B. M. M.

Dott. Demetrio Costantino – Pediatra – Primario Reparto Pediatria – Azienda Ospedaliera B. M. M.

Dott. Giuseppe Foti – Infettivologo – Primario U. O. Malattie Infettive – Azienda Ospedaliera B. M. M.

Dott. Alfredo Iatì – Già Dirigente di Pneumologia – Azienda Ospedaliera B. M. M.

Dott.ssa Mirella Malara – Pneumologa – già Dirigente di brocopneumologia Azienda Ospedaliera B. M. M.

Dott. Elio Stellitano – Internista – Primario U. O. di Medicina Interna – Ospedale di Melito Porto Salvo

Dirige e modera: Dott. Gesualdo Agati – Pneumologo – Già Primario U. O. Malattie Respiratorie – Azienda Ospedaliera B. M. M.

Venerdì 15 Aprile 2016 – Ore 17.30 – Sede CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE ASPROMONTE Via Sbarre Superiori, 61 /C – Reggio Calabria

“AI MARGINI DI REGGIO”
Relatore: Prof. Domenico Minuto – Scrittore

Interventi: Dott. Alfonso Picone – Responsabile Club Alpino Italiano Sezione Aspromonte

Architetto Sebastiano Venoso – Club Alpino Italiano Sezione Aspromonte

Lunedì 18 Aprile 2016 – ore 16.45 – BIBLIOTECA COMUNALE “P. De Nava” di R. C.

“IL BLUES DEI RIFUGIATI” di Wystan Hugh Auden

Relatrice: Prof.ssa Maria Amoroso Cappellano – Già docente di Lingua e Letteratura Inglese nei licei della città

“I RIFUGIATI NEL TEMPO: IERI COME OGGI”

Relatore: Dott. Pino Rotta – Sociologo – Coordinatore C. S. COM. – Registro Nazionale Sociologi della Comunicazione

Martedì 19 Aprile 2016 – Ore 16.45 – PINACOTECA CIVICA DI REGGIO CALABRIA

DISEGNO E INVENZIONE – Con video proiezione

Saluti: Dott.ssa Patrizia Nardi – Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria

Relatore: Chiar.mo Prof. Gianfranco Neri – Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana – Direttore del Dipartimento di Architettura e Territorio – dArTe – Università Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Mercoledì 20 Aprile 2016 – Ore 17.00 – Salone dei Lampadari – Palazzo San Giorgio – R. C.

Il CIS della Calabria con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria

Presenta

“LA CITTA’ CHE SALE”

OMAGGIO A UMBERTO BOCCIONI (PITTORE FUTURISTA REGGINO)

(Nella ricorrenza del primo centenario della morte)

Con video proiezione

Saluti: Avv. Giuseppe Falcomatà – Sindaco di Reggio Calabria

Intervento: Dott.ssa Patrizia Nardi – Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria

Conduce: Dott.ssa Loreley Rosita Borruto – presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS

Conversazione: Dott. Salvatore Timpano – Studioso d’Arte – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Conclude i lavori: L’Editore della “Città del Sole” Franco Arcidiaco

Mercoledì 27 Aprile 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Tavola rotonda di Filosofia

PERCHE’ LA VIOLENZA? RIFLETTIAMO INSIEME A PARTIRE DA JACQUES DERRIDA

Partecipano: Prof. Antonio Giuseppe D’Agostino – Docente di Filosofia

Dott. Franco Iaria – Scienze politiche – Prof.ssa Francesca Saffioti – Docente di Filosofia – Prof.ssa Emilia Serranò Già docente di Filosofia – Dott. Daniele Zangari – Scrittore

Coordina: Prof. Gianfranco Cordì – Docente di Filosofia

Sabato 30 Aprile 2016 – ore 17.00 – Sala Convegni Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di R. C.

Nel contesto degli Stati Generali della Cultura – Edizione 2016 – Assessorato alla Cultura e Legalità Provincia di Reggio Calabria

DANTE E IL MITO DELLE TRE DONNE DAI GRECI ALLA “Psicoanalisi del Genio” di Sigmund Freud

Con video proiezione

Saluti: Saluto Autorità: Dott. Giuseppe Raffa – Presidente della Provincia di Reggio Calabria

Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo – Assessore alla Cultura e alla Legalità – Provincia di Reggio Calabria

Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina Presidente Onorario del CIS, Responsabile sez. Teatro Antico e Moderno e Componente del Comitato Scientifico

Lettura dei brani a cura dell’attrice Teresa Timpano – Direttore artistico della compagnia teatrale “Scena Nuda”

Intervento musicale a cura del Maestro Flora Ferrara al pianoforte

Al canto il Soprano Cilla Pipitone

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