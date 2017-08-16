Mercoledì 16 agosto 2017, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “La Resistenza ieri e oggi: Riflessioni su un partigiano e politico di Reggio Calabria: Ezio Cozzupoli”. Introduce e modera. Avv. Francesco Lillo, Funzionario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Componente del Comitato Scientifico del CIS. Partecipano: Dott. Filippo Aragona, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria; Avv. Giuseppe Verdirame, Direttore Scientifico – Istituto Europeo Studi Politici – Componente del Comitato Scientifico del CIS; Avv. Lorenzo Fascì; Diego Cilio, Segretariato ANPI di Reggio Calabria. Ezio Cozzupoli è stato partigiano e uomo politico di Reggio Calabria. Parlare di Ezio Cozzupoli significa parlare di resistenza e con essa del suo più alto significato. Oggi più che mai occorre valutare con attenzione cos’è stata la resistenza e quale il suo valore alla luce di una sua più moderna concezione. Per onorare la memoria di Ezio Cozzupoli, gli artisti Gennaro Grembiale, Basilio Mansueto, Claudia Annamaria Morabito, Francesca Perina e Grazia Marrapodi Lamma esporranno loro opere pittoriche.