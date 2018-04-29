Lunedì 30 aprile 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito del ciclo di incontri sulla “Letteratura Mondiale di lingua spagnola”, promuove una conversazione sul tema “Platero y yo”, poema dello scrittore spagnolo Juan Ramòn Jimenéz.

A parlarne sarà la dott.ssa Marie Antoinette Goicolea, mediatrice linguistico-culturale, nata nel Sud della Francia, in Occitanie, basca per mentalità e carattere, figlia di mamma calabrese e padre spagnolo. Platero y yo è una raccolta di poemetti in prosa scritti nel 1914 da Juan Ramón Jiménez, poeta premiato con il Nobel per la letteratura nel 1956.

Nel libro l’autore descrive le delicate vicende vissute da un poeta misantropo a fianco del proprio asinello Platero, vicende che forniscono a Jimenéz il pretesto per esprimere un commovente elogio dell’amicizia. Platero y yo è una favola soave, scritta per gli adulti a cui parla come bambini, dove poesia, fiaba, ironia, tristezza e filosofia accompagnano i due protagonisti che si muovono sullo sfondo ammaliante dell’Andalusia.