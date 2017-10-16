Mercoledì 18 ottobre, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Panathlon Club di Reggio, presenta il volume “Guerra d’amore” di Maria Teresa Cipri, pubblicato dalla Casa editrice Thoth. Relatore del libro sarà il giornalista Rai Tonino Raffa, presidente del Panathlon Club di Reggio. Sarà presente l’Autrice. “Guerra d’amore” è un libro pensato e scritto con amore, intessuto di storia, arte, cultura e bellezza.

Di cosa parla Guerra d’amore

Un rapporto padre-figlia che va oltre il tempo e ha come sfondo l’affresco di una Calabria che non c’è più. Il protagonista di Guerra d’amore è un ragazzino dal temperamento vivace e con tanta voglia di apprendere e studiare, nato nella Calabria più povera dei primi del Novecento.

In un racconto a due voci, che lo vede prima studente e giovane militare costretto a partire soldato in una guerra che non sente sua, poi padre di famiglia inquieto e tormentato da incolmabili rimpianti, aleggiano gli spettri di due personaggi illustri: Dante Alighieri e Michelangelo Buonarroti. I due geni immortali e involontari testimoni della storia di Salvatore, dei suoi libri e della sua famiglia, accompagneranno il lettore in un percorso di vita che, toccando parecchi accadimenti del secolo scorso e intercalando il dialetto calabrese alla lingua italiana, lo condurranno in luoghi, situazioni, personaggi e abitudini che ci faranno ricordare con tenerezza come eravamo.

L’autrice, Maria Teresa Cipri

Maria Teresa Cipri è nata a Roma da genitori calabresi. Lavora presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con precedenti collaborazioni presso la Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha coltivato nel tempo in qualità di autodidatta una particolare passione per la letteratura, la scrittura e la storia dell’arte. Ha già pubblicato due romanzi: “La rosa dei sensi”, “L’eredità di Antonio” ed è autrice di numerosi racconti pubblicati in varie antologie.