Temi su attualità, storia, filosofia, cinema, medicina e i consueti incontri di poeti, scrittori e artisti a confronto rientrano nel programma proposto dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria per il mese di ottobre 2017. Si inizia lunedì 2, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, con il convegno “Povertà e letteratura tra Ottocento e Novecento (Verga, Alvaro, C. Levi, Seminara, La Cava …)”.

Con il supporto di slides relazionerà la prof.ssa Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino del liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. Al popolo degli umili la letteratura italiana ha dedicato la sua attenzione con scrittori come Verga, Alvaro, C. Levi, Seminara, La Cava e tantissimi altri che hanno evidenziato nelle loro opere la miseria, le ingiustizie sociali e tutte le difficoltà di quanti tra Ottocento e Novecento non hanno avuto la capacità e la possibilità di tentare un riscatto. Giovedì 5, alle ore 18:00, presso la Sala di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, nel contesto del ciclo di incontri “cinema e …”, omaggio alla grande attrice Gianna Maria Canale, “gli occhi più belli del cinema italiano e il magnetismo di una star hollywoodiana”.

Il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, responsabile sezione cinema del Cis, attraverso un videoracconto illustrerà l’itinerario biografico e artistico dell’attrice. Gianna Maria Canale, nasce a Reggio Calabria il 12 settembre 1927. Nel 1948, con il film “Il cavaliere misterioso”, riscuote subito un grande successo, conquistando le copertine delle riviste più popolari. Ancora nel 1948 lavora al fianco del grande Totò nel film “Totò e Mokò” di Carlo Ludovico Bragaglia. Nel 1951 è invitata a girare un film a Hollywood e appare sulla copertina di “Life magazine”. Dalla metà degli anni cinquanta è una delle attrici del genere “Peplum” e recita in film di grande successo: “La schiava di Cartagine”, “Le fatiche d’Ercole”,” La rivolta dei gladiatori”.

Nel film “Il boom” del 1963 di Vittorio De Sica ha un ruolo principale e interpreta la parte di Silvia Alberti. A seguito di un grave incidente stradale si ritira nell’isola di Giannutri (arcipelago toscano) e non appare più in televisione né si lascia fotografare. Muore il 4 gennaio 2009 a Sutri, all’età di 81 anni. Mercoledì 11, alle ore 16.45, presso la Biblioteca Comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, per il ciclo di incontri sulla medicina, si terrà la conferenza “La cervicalgia cause e loro trattamenti”.

Attraverso video proiezione, relazionerà il dott. Fortunato Borruto, specialista ortopedico. Giovedì 12, alle ore 18.00, presso la Sala della chiesa di San Giorgio al Corso, nel contesto degli incontri con le “Grandi voci del Teatro Lirico”, si svolgerà l’ottavo incontro “I mostri sacri della vocalità italiana”. Il maestro Nicola Sgro, attraverso vari filmati illustrerà aspetti e tecniche di quattro grandi protagonisti della lirica italiana: Renata Tebaldi, Giuseppe di Stefano, Gino Bechi, Nicola Rossi Lemeni. Alla Biblioteca comunale “P. De Nava”, mercoledì 18, sarà presentato il volume “Guerra d’amore” di Maria Teresa Cipri, pubblicato dalla Casa editrice Thoth. Relatore del libro sarà il giornalista Rai Tonino Raffa, presidente del Panathlon Club di Reggio.

Sarà presente l’Autrice. “Guerra d’amore” è un libro pensato e scritto con amore, intessuto di storia, arte, cultura e bellezza. Un rapporto padre-figlia che va oltre il tempo e ha come sfondo l’affresco di una Calabria che non c’è più. Maria Teresa Cipri, è nata a Roma da genitori calabresi.

Lavora presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con precedenti collaborazioni presso la Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Venerdì 20, alle ore 10:00 presso l’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria si svolgerà la conferenza “Opportunità e rischi di Internet”. Interverranno la prof.ssa Maria Rosaria Rao, dirigente scolastico e il prof. Tito Lucrezio Rizzo, consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, componente del Comitato Scientifico del CIS.