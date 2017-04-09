Il Cis della Calabria promuove ‘Il Canto di Ulisse’

Nel contesto del ciclo di incontri sulla Letteratura Mondiale, lunedì 10 aprile 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “Il Canto di Ulisse (Dante, Inferno, XXVI). Con il supporto multimediale relazionerà la prof.ssa Maria Florinda Minniti, docente di Lettere al liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. Il Canto XXVI si svolge nell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio, dove si trovano i consiglieri di frode, le cui anime sono avvolte da una fiamma perpetua. Dante rivolge al Maestro Virgilio che l’accompagna di poter parlare con le anime di Ulisse e Diomede, puniti insieme per tre peccati comuni.

L’inganno del Cavallo di Troia, il furto del Palladio di Troia e la scoperta di Achille, travestito da donna per non andare in guerra. Dante non potendo parlare direttamente con l’eroe greco e incuriosito nei confronti di un mondo, quello greco, che sente lontano e affascinante, invita Virgilio a chiedere a Ulisse le avventure degli ultimi anni di vita. Dopo essere tornato in patria, Ulisse racconta che intraprese un nuovo viaggio per mare con i suoi compagni fino a giungere alle Colonne d’Ercole (l’attuale stretto di Gibilterra) dove era posto il limite invalicabile delle terre conosciute. Ulisse con i suoi compagni superano le Colonne d’Ercole e dopo mesi di viaggio giungono in vista di un’isola, che si capirà poi essere la montagna del Purgatorio. Dalla terra, però, nasce un vortice che investe la nave di Ulisse che sprofonda in mare.