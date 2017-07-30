Il Cis della Calabria promuove ‘La radio: ha compiuto 90 anni e non li dimostra’
Il giornalista Tonino Raffa, voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto, ne parla lunedì 31 luglio al Chiostro di San Giorgio al Corso
30 Luglio 2017 - 11:50 | di Vincenzo Comi
Ha compiuto 93 anni, ma è più giovane e vitale che mai. La diffusione dei nuovi media e il moltiplicarsi delle più sofisticate tecnologie, non hanno scalfito il ruolo di un mezzo di comunicazione straordinario come la radio.
Nata agli inizi del Novecento grazie a Guglielmo Marconi, oggi la radio raggiunge l’ottanta per cento della popolazione italiana e circa 37 milioni di persone l’ascoltano almeno una volta al giorno. Ne parlerà lunedì 31 luglio 2017, alle ore 21:00, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il giornalista Tonino Raffa, già voce storica della popolare trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto” e oggi presidente del Panathlon Club di Reggio.
Il relatore, nella sua carriera, ha seguito da inviato per conto del Giornale Radio Rai, sei campionati del mondo di calcio, tre olimpiadi e tre europei collezionando milleduecento radiocronache.
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