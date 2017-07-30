Ha compiuto 93 anni, ma è più giovane e vitale che mai. La diffusione dei nuovi media e il moltiplicarsi delle più sofisticate tecnologie, non hanno scalfito il ruolo di un mezzo di comunicazione straordinario come la radio.

Nata agli inizi del Novecento grazie a Guglielmo Marconi, oggi la radio raggiunge l’ottanta per cento della popolazione italiana e circa 37 milioni di persone l’ascoltano almeno una volta al giorno. Ne parlerà lunedì 31 luglio 2017, alle ore 21:00, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il giornalista Tonino Raffa, già voce storica della popolare trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto” e oggi presidente del Panathlon Club di Reggio.

Il relatore, nella sua carriera, ha seguito da inviato per conto del Giornale Radio Rai, sei campionati del mondo di calcio, tre olimpiadi e tre europei collezionando milleduecento radiocronache.