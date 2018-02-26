Il Cis Calabria promuove ‘Respirare bene allunga la vita’
Al Palazzo Alvaro un incontro con medici e specialisti sulla respirazione diaframmatica e sul suo ruolo per la salute a ogni età
26 Febbraio 2018 - 10:09 | di Vincenzo Comi
Nel contesto del ciclo di incontri sulla medicina, martedì 27 febbraio 2018, alle ore 16:45, presso il Palazzo “C. Alvaro”, sala biblioteca della Città Metropolitana, Piazza Italia di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “Respirare bene allunga la vita. Il volume addominale e la respirazione diaframmatica sono il segreto della nostra salute a tutte le età”.
Aprono l’incontro gli interventi del dott. Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del presidente del Cis, Loreley Rosita Borruto. Introduce e coordina la tavola rotonda Gesualdo Agati, pneumologo, già primario U. O. Malattie Respiratorie Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli. Partecipano: Demetrio Costantino, pediatra, primario Reparto pediatria Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; Alfredo Iatì, già Dirigente di Pneumologia Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; Giuseppe Tripodi, Dietologo, nutrizionista.
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