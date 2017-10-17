Nel contesto del ciclo di incontri su “I grandi personaggi della Bibbia e della Storia della Chiesa”, giovedì 19 ottobre, alle ore 18:00, presso la Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda “Sant’Agostino coscienza e riflessioni” – Il Padre della Chiesa che ha parlato a tu per tu con Dio. Introduce don Antonio Santoro, parroco di S. Giorgio al Corso.

Dirige e modera la tavola rotonda Mons. Antonio Morabito, canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio – Bova. Partecipano: Giuseppe Palamara, diacono; Emilia Serranò, docente di Filosofia; Maria Cettina Sayeva, studiosa di Scienze religiose.

Aurelio Agostino d’Ippona (Tagate 13 novembre 354 – Ippona 28 agosto 430) è stato un filosofo, vescovo e teologo, conosciuta come Sant’Agostino, Padre, dottore della Chiesa cattolica. È stato il più grande pensatore cristiano del primo millennio e certamente anche uno dei grandi geni dell’umanità in assoluto.