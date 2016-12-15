CIS: Il femminicidio tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale

Venerdì 16 Dicembre 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda “Il femminicidio tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale”. Intervengono: Dott. Filippo Aragona, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria; Prof. Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del CIS; Prof. Rocco Zoccali, ordinario di Psichiatria dell’Università di Messina, Presidente Nazionale della Società Italiana di Psichiatria adolescenziale – Componente del Comitato Scientifico del CIS. Modera il Prof. Daniele Cananzi, Associato di Filosofia del Diritto Università “La Sapienza” Roma e Università Mediterranea di Reggio Calabria, Componente del Comitato Scientifico del CIS. Durante l’incontro si svolgerà un reading di letture sul tema a cura di “Lunarie” Daniela Pericone e Caterina Scopelliti. Con il termine femminicidio si identifica un omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa da un uomo per motivi basati sul genere. Un aspetto spesso comune a tale tipologia di crimini è la sua maturazione in ambito familiare, o comunque all’interno di relazioni sentimentali instabili.