Sabato 23 giugno 2018, alle ore 17:30, nella sala Convegni della Libreria – Museo “Culture”, via Zaleuco – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria incontra Annalisa Saccà, autrice del volume “Storie del Sud” edito da ilfilorosso. Con “Storie del Sud”, Annalisa Saccà, docente universitaria e scrittrice ma soprattutto un’emigrante del Sud, propone una raccolta di poesie divisa in tre parti: Storie del Sud, Familiares e Preghiere, tutte con illustrazioni fotografiche a fronte di Belenna Lauto (fatta eccezione per alcune foto indicate come personali).

La raccolta di poesie sul Sud

Occorre subito affermare che trattasi di una raccolta di poesie facilmente godibile anche per chi non è avvezzo a questo tipo di letture. Fortunatamente, la prima parte, forse la più bella, non ricalca pienamente il corsivo in premessa, dove il sud viene indicato come «una condanna e un privilegio» sull’onda di una certa letteratura che, specie negli ultimi tempi, indica il meridione come un posto mitologico, fuori dal tempo, con una storia e dinamiche sociali così pesanti da dover essere straordinari.

Tutto ciò utile a spiegare il deficit di civiltà (e lavoro) che caratterizza il Mezzogiorno. Invece ricordo che tutti i luoghi hanno una storia specifica e sono a loro modo speciali. Le ferite e i dolori del Sud, sebbene siano logica conseguenza del passato, sono frutto del presente e non saranno certi gli emigranti, per necessità o scelta o comodità, a lenirli. Annalisa Saccà è Professore di lingua e letteratura italiana alla St. John’s University di New York. E stata anche fondatrice del Centro per lo sviluppo globale e Direttore del Master sullo Sviluppo Globale e Giustizia Sociale. Rappresenta la Santa Sede all’ONU nel comitato CEDAW (Eliminazione della discriminazione contro la donna) e nel Comitato CSW (Comitato sullo stato delle donne nel mondo). È autrice di numerosi volumi di poesia e saggistica. Tra i numerosi premi ricevuti si ricordano: “Pacem in Terris” dall’ Istituto Universitario internazionale, “Sapientia Mundi”, la Ellis Island Medaglia d’onore del Congresso americano.