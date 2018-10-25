Il CIS racconta ‘Corrado Alvaro, uomo calabrese, intellettuale europeo’
La conferenza con la professoressa Paola Radici Colace ripercorre la figura dello scrittore di San Luca alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria
25 Ottobre 2018 - 09:35 | di Eva Curatola
Venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito del ciclo “Miti e suggestioni nelle grandi voci del Sud del mondo”, si svolgerà la conferenza “Corrado Alvaro, l’uomo calabrese, intellettuale europeo: da San Luca al Sud del Mondo”.
Con il supporto di video proiezione relazionerà Paola Radici Colace, prof. Ordinario di Filologia classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis. Corrado Alvaro (San Luca, 15 aprile 1895 – Roma, 11 giugno 1956) è stato scrittore, sceneggiatore, traduttore. Come critico di teatro ha scritto per i più importanti quotidiani nazionali, Corriere della sera, Il Messaggero, Popolo di Roma e numerosi altri. Alvaro è stato il più grande meridionale ad avere illustrato con le sue opere la realtà europea unita alla tradizione culturale calabrese.
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