Venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito del ciclo “Miti e suggestioni nelle grandi voci del Sud del mondo”, si svolgerà la conferenza “Corrado Alvaro, l’uomo calabrese, intellettuale europeo: da San Luca al Sud del Mondo”.

Con il supporto di video proiezione relazionerà Paola Radici Colace, prof. Ordinario di Filologia classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis. Corrado Alvaro (San Luca, 15 aprile 1895 – Roma, 11 giugno 1956) è stato scrittore, sceneggiatore, traduttore. Come critico di teatro ha scritto per i più importanti quotidiani nazionali, Corriere della sera, Il Messaggero, Popolo di Roma e numerosi altri. Alvaro è stato il più grande meridionale ad avere illustrato con le sue opere la realtà europea unita alla tradizione culturale calabrese.