Nell’ambito del Maggio dei libri 2018, mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo Architettura e Arte, organizza l’incontro “Architettura e paesaggi nei paesi europei”. A parlarne sarà la prof. Francesca Paolino, già docente di Storia dell’Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Con il supporto di numerose slides la prof.ssa Paolino ci condurrà alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico delle principali città europee.