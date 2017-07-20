Venerdì 21 luglio 2017, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “Arte verso il paesaggio”.

Relatore sarà l’Arch. Prof. Ottavio Amaro, direttore generale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, professore associato in Progettazione Architettonica e Urbana, prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) della stessa Università, componente del comitato scientifico del Cis.

L’Architetto del Paesaggio pianifica e progetta paesaggi urbani e rurali nello spazio e nel tempo, sulla base delle caratteristiche naturali e dei valori storici e culturali del territorio. La realizzazione del progetto, composto da un mix di ingredienti, trasforma il luogo prescelto in scene di forte impatto visivo ed emozionale.