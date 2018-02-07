Nel contesto del ciclo di incontri “Questione sociale e del lavoro, Dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 18.00, nella Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “Scenario storico dentro cui si muove la cattolicità italiana nel ventesimo secolo”.

Introduce la conversazione don Antonio Santoro, Parroco di San Giorgio al Corso. Relazionerà Francesco Massara, già Presidente delle ACLI Provinciali e Regionali, Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia San Giorgio al Corso Reggio e della Curia, componente del Comitato Scientifico del CIS.

L’atteggiamento dei cattolici nei confronti della pace è stato affrontato a partire da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale fino a giungere alla “Pacem in Terris” di Giovanni Paolo XXIII e al Vaticano II. Studi specifici hanno affrontato il tema del pacifismo e della giustizia sociale. Per i cattolici l’unità della famiglia, la lotta contro il razzismo, il dialogo interreligioso, la giustizia, la salvaguardia della dignità di ogni individuo sono gli elementi dello scenario storico entro cui si è mossa la cattolicità italiana del ventesimo secolo.