Lunedì 8 gennaio 2018, alle ore 16:45, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale “P. De Nava” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta, per la prima volta nella città dello Stretto, il volume “Le principali filiere agroalimentari” di Salvatore Chiricosta, Donatella Guerrera e Lorena Chiricosta, pubblicato dalla Casa Editrice Print Colors, Messina (Aprile 2017).

L’incontro, coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, sarà introdotto dal prof. Roberto Tedesco. Relatore dell’incontro sarà il prof. Salvatore Chiricosta, già Ordinario di Scienze Merceologiche del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, docente di Merceologia dei prodotti agroalimentari e salutistici Dipartimento di Farmacia, Scienze della salute e nutrizione dell’Università della Calabria.