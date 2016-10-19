Il Cis promuove ‘San Paolo: apostolo delle genti’
Tavola rotonda del ciclo sui grandi personaggi della Bibbia, nel salone della chiesa di San Giorgio al Corso a Reggio Calabria
19 Ottobre 2016 - 09:51 | di Redazione
Nel contesto del ciclo di incontri “I grandi personaggi della Bibbia e Storia della Chiesa”, giovedì 20 Ottobre 2016, alle ore 18.00, nel Salone della Chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove la tavola rotonda “San Paolo: apostolo delle genti”.
Intervengono: don Antonio Santoro, parroco di S. Giorgio al Corso; dott. Francesco Arillotta, storico, presidente “Degli amici del Museo”; dott. Giuseppe Palamara, diacono; Arch. Maria Concetta Sajeva, scienze religiose. Coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS.
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