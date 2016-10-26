Il Cis promuove la tavola rotonda sui diritti fondamentali dell’uomo
Il 28 ottobre alle 17 all’Università per Stranieri un confronto su principi costituzionali e ruolo della magistratura con magistrati e docenti
26 Ottobre 2016 - 09:43 | di Redazione
Venerdì 28 Ottobre 2016, alle ore 17.00, presso la Sala conferenze dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria, promossa dal Centro Internazionale Scrittori si svolgerà la tavola rotonda “I diritti fondamentali dell’uomo: i principi costituzionali e il ruolo della magistratura in Italia”.
Dopo il saluto del Prof. Salvatore Berlingò, Rettore dell’Università per Stranieri “D. Alighieri”, interverranno: dott. Filippo Aragona, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria; prof. Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, componente del Comitato Scientifico del CIS; dott. Ottavio Sferlazza , Procuratore della Repubblica di Palmi.
Dirige e modera la prof.ssa Melania Salazar, Ordinario di Diritto Costituzionale – Università Mediterranea di Reggio Calabria, già Componente della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria
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