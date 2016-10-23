Il Cis promuove la tavola rotonda sul concetto di ‘Resilienza’
Martedì 25 ottobre al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi il confronto sul libro di Mattia Milea, storia di un contadino calabrese diventato partigiano
23 Ottobre 2016 - 10:11 | di Redazione
Martedì 25 Ottobre 2016,alle ore 16.45, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove la tavola rotonda di Filosofia sul concetto di “Resilienza” ( dolore, sofferenza, resistenza) dal libro di Mattia Milea “…Dalla Calabria alle Langhe” – Disoblio Edizioni.
Partecipano: dott. Franco Iaria, Scienze politiche: dott. Enzo Musolino, Dottore di ricerca in metodologia della Filosofia; prof.ssa Mattia Milea, docente di Lingue e letteratura Straniera; prof.ssa Emilia Serranò, già docente di Filosofia. Modera il prof. Gianfranco Cordì, Docente. di Filosofia.
Lettura di Daniela Scuncia. Le vicende narrate nel libro di Mattia Milea raccontano gli accadimenti vissuti da Pasquale Brancatisano, contadino calabrese, cresciuto a Samo di Calabria, divenuto soldato dell’esercito di Mussolini, fuoruscito dopo l’8 Settembre del 1943 ed infine partigiano con il nome di battaglia “Malerba”.
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