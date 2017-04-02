Il Cis promuove ‘L’attualità del pensiero marxiano…’

In occasione della ricorrenza del centenario della rivoluzione russa, uno degli eventi più rilevanti di tutto il ventesimo secolo, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 3 aprile 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, promuove la seconda tavola rotonda di filosofia su “L’attualità del pensiero marxiano nella società globalizzata”.

Intervengono: prof.ssa Emilia Serranò, già docente di Filosofia; dott. Disma Marino, già dirigente della CGIL; avv. Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici. Modera il prof. Gianfranco Cordì, docente di Filosofia. Marx è un autore tanto geniale quanto controverso.

Le sue teorie hanno avuto grande successo, soprattutto fino ai movimenti giovanili di contestazione del 1970. E’ impensabile dividere il pensiero di Marx “scienziato” dell’economia politica e il Marx politico-rivoluzionario. La tavola rotonda cerca di approfondire, senza pregiudizi e senza dogmatismi, il pensiero marxiano in modo di potere trovare una bussola per orientarci nell’oscura selva della crisi globale che ha colpito l’economia e la politica mondiale.