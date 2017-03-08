Il Cis promuove ‘Le bellissime’, video racconto sulla donna del XX secolo

“Le bellissime” è il titolo del racconto per immagini che il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, proporrà in occasione della Giornata Internazionale della Donna, giovedì 9 marzo c.m., alle ore 18.00, presso la Sala di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria. Documenti storici dell’Archivio Luce, sequenze di film e canzoni popolari fanno da tessuto alla trama della grande avventura femminile che in cento anni ha ridisegnato l’immagine e il ruolo della donna nella famiglia e nella società.

Attraverso il coro di tante voci femminili, che hanno attraversato il secolo con le loro proteste, le loro rinunce, i loro eroismi e le loro attese, saranno presentate donne sconosciute e celebri, le canzoni e le aree d’opera che esse hanno cantato, i vestiti che hanno indossato e i film in cui hanno recitato e che le hanno rappresentate. Sono le nonne e le madri di ieri che non dobbiamo dimenticare perché hanno preparato il terreno alle conquiste delle figlie e delle nipoti di oggi.