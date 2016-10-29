Il Cis promuove l’incontro con la pittrice Maria Concetta Sajeva

“L’armonia dei contrari” è il titolo dell’incontro con la pittrice Maria Concetta Sajeva, che si terrà il 31 Ottobre 2016 presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, alle ore 16.45.

Attraverso video proiezione verrà illustrato l’itinerario artistico dell’artista. Relazionerà il prof. Gianfrancesco Solferino, storico dell’arte, Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Seguiranno gli interventi di Giovanni De Girolamo, storico dell’arte e di Daniele Zangari, scrittore. Coordinerà l’iniziativa Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis.

Sarà presente l’artista Maria Concetta Sajeva, profonda conoscitrice ed indagatrice dell’animo umano. Sue opere sono state esposte alla Galleria “Ca d’Oro” (Roma 1999), alla Galleria “Santo Stefano” (Venezia 2003), alla Galleria “Schubert” (Milano 2008). Valentina Gentile, nel mensile “Archivio delle Arti” (Febbraio 2008) ha scritto che l’artista è “ambiziosa e modesta nel contempo, schiva da ogni contaminazione commerciale.

Sajeva candidamente si espone e ci invita ad entrare nel suo mondo …in cui forma e contenuto costituiscono un insieme indissolubile che esprime un sentimento provato dall’artista. “Negli oli ed acrilici realizzati dalla pittrice, studiosa di Teologia – scrive Carla Mazzarella nel settimanale “Time Out”- colpiscono i colori intensi, stesi in strati spessi, quasi materici ed i soggetti che prendono spunto da esseri viventi e da oggetti: il contorno di una figura umana, il profilo degli alberi, le forme dei fiori …”