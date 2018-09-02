Lunedì 3 settembre 2018, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “Il ladro silenzioso della vista”. A parlarne sarà il Prof. Giuseppe Ferreri, ordinario di Oftalmologia dell’Università di Messina. Per colpa di un glaucoma, questa malattia cronica degenerativa colpisce in Italia quasi un milione di persone che rischiano di perdere la vista. Circa la metà sa di avere questa malattia e si cura, l’altra metà ignora di avere questa patologia e va incontro ad una progressiva perdita della funzione visiva. È per questo che tale malattia viene definita “silenziosa”.

Essa danneggia le cellule che collegano l’occhio al cervello, a causa della pressione all’interno del bulbo oculare. Il prof. Giuseppe Ferreri, Direttore del Dipartimento di Chirurgie Specialistiche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina dal 2003 al 2009, Presidente dell’Associazione Italiana Strabismo dal 2004 al 2006, è autore del volume “Moderna Semeiotica della Cornea” e di oltre 450 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Ha partecipato con relazioni e comunicazioni a numerosi Congressi nazionali ed esteri.