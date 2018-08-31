Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, venerdì 31 agosto 2018, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso, in omaggio del Prof. Emerito di Storia della Filosofia Girolamo Cotroneo, promuove la tavola rotonda di Filosofia “Marx duecento anni dopo”.

Il Prof. Cotroneo è venuto a mancare il 2 luglio scorso e, attraverso l’insegnamento e le Sue opere, ha donato a generazioni di studenti un contributo determinate allo studio del pensiero filosofico. Presiede l’evento la Prof.ssa Paola Radici Colace, Ordinario di Filologia Classica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. Intervengono: Prof. Giuseppe Gembillo, Ordinario di Storia della Filosofia, Dipartimento di Scienze cognitive, pedagogiche, psicologiche e degli studi culturali (COSPECS) presso l’Università di Messina, Dott. Ottavio Sferlazza, Procuratore Generale della Repubblica di Palmi, Dott. Vincenzo Tavernese, studioso di Filosofia. I partecipanti alla tavola rotonda analizzeranno il pensiero di Marx, il padre del materialismo storico che ha definito tutte le attività umane “sovrastrutture” che dipendono dalla “struttura” principale, l’economia, la quale influenza politica, cultura e tutte le altre espressioni della società umana. Karl Marx è stato un filosofo, economista, storico, sociologo, politologo, giornalista e uomo politico tedesco, il suo pensiero, incentrato sulla critica in chiave materialista dell’economia, della politica, della società ha dato vita alla corrente socio-politica del marxismo.