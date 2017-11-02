Il Cis promuove ‘L’interpretazione della realtà tra verità e delirio’

Venerdì 3 novembre, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo di medicina, promuove “L’interpretazione della realtà tra verità e delirio”. Degli aspetti storici, psicopatologici, sociali e terapeutici parlerà il prof. dott. Rocco Zoccali, autore di circa 170 pubblicazioni edite a stampa su riviste nazionali ed internazionali nonché presidente Nazionale della Lega Nazionale di Igiene Mentale, segretario nazionale della Società Nazionale di Psichiatria Adolescenziale, vice-presidente nazionale della Società Italiana di Psichiatria e componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria.