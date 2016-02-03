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Il CIS promuove ‘Sulle tracce di Mimmo Gangemi’

Un reading con l'autore, che dialoga con il pubblico, e le letture degli attori Cinzia Messina e Vincenzo De Salvo alla biblioteca comunale De Nava

03 Febbraio 2016 - 13:45 | di Federica Geria

Mimmo Gangemi, autore del Giudice meschino, al reading organizzato dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria

Giovedì 4 Febbraio 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove “Sulle tracce di Mimmo Gangemi” – Reading Sarà presente lo scrittore che si racconta e dialoga con il pubblico. All’incontro, coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS, parteciperanno gli attori Cinzia Messina e Vincenzo De Salvo che leggeranno brani scelti. Lo scrittore Mimmo Gangemi, ritenuto un valido rappresentante della letteratura calabrese e nazionale, è nato a Santa Cristina d’Aspromonte e vive in Calabria. Ha pubblicato: “Un anno in Aspromonte” (1995); Il passo del cordaio (2002); “Pietre nel levante” (2011); “La signora di Ellis Island” (2011, Premio Società lucchese dei lettori 2011/2012, Premio Leonida Repaci 2011, Selezione Premio Tropea 2012). Gangemi è autore, inoltre, de “Il giudice meschino” (Einaudi), “Il patto del giudice” (Garzanti), “Un acre odore di aglio” (Bompiani)”. Collabora, tra gli altri, con il quotidiano “La Stampa”. Per la regia di Carlo Carlei, la RAI, nel 2014, ha realizzato una fiction “Il giudice meschino” tratta dall’omonimo libro di Mimmo Gangemi, interpretata dagli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri.

Mimmo Gangemi, scrittore, protagonista del reading Sulle tracce di Mimmo Gangemi a Reggio Calabria

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