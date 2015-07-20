CityNow incontra Marco Merrino, lo Youtuber del Sud

di Didi Labate – Non ricordo bene, forse era il 2005, quando un compagno di classe mi consigliò di cercare in rete un video su You Tube. Io, povero bimbo di 8 anni, non avevo la più pallida idea di cosa fosse questo “You Tube” e così con l’aiuto e la supervisione di mio padre ho, per la prima volta, navigato in questo browser. Inutile dire che guardare il video del gattino che canta il “Nessun Dorma” è stato il miglior consiglio che questo mio amico potesse darmi.

Poi il tempo è passato, io sono cresciuto e You Tube si è evoluto. Da contenitore di video musicali e, come ho già detto prima, di gattini che fanno cose buffe è diventato una finestra alla quale ogni utente del mondo può affacciarsi e vedere oltre. E’ un mondo dove chiunque può dire la sua mettendoci la faccia, e così, col passare del tempo alcuni utenti sono riusciti ad avere migliaia di iscritti ai propri canali creando la figura dello Youtuber.

Corix89 è uno di loro, all’anagrafe Marco Merrino, classe ’89, messinese. Bazzica il tubo da ormai 5 anni, ha da poco superato i 200 mila iscritti sul suo primo canale. Nei suoi video parla di ciò che gli piace e cosa non gli piace; spesso può apparire come un folle scatenato che urla e lancia tutto in aria, ma non lo è, in realtà è un ragazzo che ci da la sua visione del mondo che ci circonda con maestria psicologica e registica.. no, in realtà è veramente un folle scatenato che urla e lancia tutto in aria!

In occasione della terza edizione del Komics di Reggio Calabria è stato uno degli ospiti speciali, in questa occasione noi di City Now abbiamo avuto l’occasione di fargli qualche domanda:

D- Marco, come è nata la passione di fare video?

MM-Fondamentalmente è nata perché notavo che mi piacevano cose un po’ diverse da quelli che erano i miei amici. In seguito, grazie alla rete, ho scoperto che, a condividere la mie passioni, erano in molti! Un giorno decisi di provare a postare qualcosa e vedendo che i miei lavori erano graditi ho continuato . Da qui è nata la voglia.

D- Scorrendo la lista dei più grandi nomi di You Tube Italia si nota che tu sei uno dei pochi, se non l’unico, ad avere un certo numero di iscritti e ad abitare al Sud, secondo te a cosa è dovuto questo fenomeno?

MM- Purtroppo in ogni ambito, non solo del passato ma anche del presente, più si scende giù più “fa schifo”. Le eccezioni ci sono, forse io sono una di quelle. anche io Ho notato questo fenomeno, è forse, dovuto al fatto che da queste parti You Tube è vista come una cosa strana, aliena.

D- Ci sono Youtuber che con i video riescono a pagare l’affitto di casa; tu grazie a questa piattaforma sei riuscito a toglierti qualche soddisfazione?

MM- Si, assolutamente! Sono sempre stato solo in ciò che ho fatto; odio stare alle dipendenze di qualcuno e per questo ho perso molti posti di lavoro. Ora, avere questa padronanza di tempi e spazi per me è la cosa migliore che potesse capitarmi, ed è una grande soddisfazione: riuscire a fare della mia autonomia qualcosa che mi dia da mangiare.

D-Tra il pubblico della rete si è creata questa specie di miticizzazione del rapporto tra te e tuo fratello Ciccio, ci parli di questo rapporto?

MM- Se dovessi trovare un motivo preciso di questa unione è perché, paradossalmente, di lui me ne sono sempre fottuto fino a quando ha raggiunto l’età in cui ha iniziato a ragionare un po’ di più. Ci sono persone che costringono i fratelli minori a fare e/o pensare a loro piacimento; io non ho ragionato così, ora ci ritroviamo ad avere un bellissimo rapporto.

D- E terminiamo così: Molti tuoi colleghi youtuber hanno fatto una specie di upgrade passando dalla rete alla tv e al cinema. Una scelta da molti criticata, da altri rispettata ; la tua opinione a riguardo?

MM-Sono dell’idea che se a me piace una cosa, non dovrebbe interessarmi l’opinione della gente. Arrivare in tv non vuol dire diventare vip; la tv la guardano i vecchi. Fare un salto di qualità se ci sono anche i soldi di mezzo è meglio, potrei utilizzarli per migliorare i miei video.

Ps. Forse non posterà video di gattini buffi ma vale lo stesso la pena di passare dal suo canale, ecco il link: https://www.youtube.com/user/croix89