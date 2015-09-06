CityNow a tu per tu con l’esordiente Autore Reggino Domenico Crea

Classe 1992, reggino, scrittore per passione, nonchè autore del libro: “Il Prescelto: storia di una vita vera vissuta per finta“. Si tratta di Domenico Crea, che quando non è sommerso dalle parole si dedica alla sua professione di parrucchiere. Ma come lui stesso ci racconta scrivere non è la sua unica passione: “Sono appassionato dell’arte in tutte le sue forme, dalla lettura alla scrittura, dal disegno alla pittura per poi passare alla body art. Contrariamente ai ragazzi della mia generazione non amo particolarmente le feste in discoteca dove tutti insieme ci si ubriaca e si balla, arrivando a malapena a farne tre/quattro all’anno. Ho la passione per i viaggi e spero un giorno di poter visitare la mia tanto elogiata New York.

La passione per la lettura e la scrittura

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Cosi, incuriositi dal nostro neo-autore, gli chiediamo da dove nasce la sua passione per la lettura e la scrittura: “La mia passione per la lettura iniziò da bambino, quando comprai per caso il primo libro di Harry Potter. Da allora iniziai a leggere in media un libro a settimana, spaziando da un genere all’altro. La passione per la scrittura invece è arrivata durante gli anni del liceo, dove i professori (davvero in gamba) del Liceo Alessandro Volta hanno contribuito a migliorare il mio modo di scrivere e di esprimermi arricchendo anche il mio vocabolario.

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Ma quando comincia a prendere realmente forma “Il Prescelto”: “Il Pescelto”nasce quasi per gioco durante il terzo liceo, quando iniziai a legarmi particolarmente ai generi thriller e horror. Decisi di cominciare a scrivere un racconto breve che miscelasse i miei tre generi preferiti: Fantasy, Horror e Thriller. Così ispirato dalle storie di J.K.Rowling e Stephen King prese forma il mio racconto che originariamente era formato da 20 pagine. Le venti pagine stampate e rilegate del mio racconto rimasero per molto tempo conservate quando, cinque anni dopo, decisi che era arrivato il momento di continuare a costruire “una casa dove ormai avevo piantato le fondamenta”. Quindi mi rimisi a lavoro aggiungendo particolari e ampliando di parecchio il mio romanzo. La storia era completata ma io ero ancora insicuro, lo feci leggere a parecchi ragazzi e a molti esperti accogliendo i consigli e apportando un pò di modifiche. La sicurezza a questo punto prese il sopravvento e iniziai a presentarlo a diverse case editrici ricevendo proposte che richiedevano somme da pagare impossibili per un ragazzo. Decisi dunque di prendere la strada del self publishing autopubblicandolo gratuitamente come ebook.

La trama de Il Prescelto

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Il romanzo narra la storia di Darren Thompson, un uomo con un’infanzia difficile, ma un futuro promettente, che improvvisamente si trova a dover affrontare le peggiori paure a cui un uomo possa andare incontro. La sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta da un evento che sarà solo il primo dei tanti colpi di scena, di fronte ai quali il lettore resterà a bocca aperta. Il nostro protagonista metterà sempre più in dubbio la sua vita, e ciò che gli è stato insegnato fin da quando era solo un bambino. Ogni pagina è una vera e propria sorpresa; scorrendo i capitoli la trama prende sempre più una forma che il lettore non si aspetterebbe mai di trovare. E sarà proprio cosi che Darren scoprirà di essere uno dei “Prescelti”.

“I Prescelti sono degli uomini scelti dal consiglio segreto della L.U.C.E. per combattere i demoni. Quest’organizzazione nasce nel 1679, ma 35 anni fa uno scienziato, il Dottor Marshall ha fatto nascere artificialmente quattro bambini usando le cellule dei prescelti più valorosi del passato. Quei bambini siamo noi.

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Senz’ombra di dubbio “Il Prescelto” è una vera e propria ventata d’aria fresca, in un genere, quello del thriller, che negli ultimi anni ha visto riproporsi le solite storie un pò scontate e già viste. L’esordiente Autore Reggino crea infatti un mix perfetto di: situazioni che potrebbero benissimo essere reali, fantasy e suspance, facendo del suo libro un’opera assolutamente innovativa.

Ogni scrittore lascia qualcosa di sè in ogni libro che scrive, alcuni (i migliori a mio parere) ci lasciano dentro dei veri e proprio pezzi; questo è il caso di Domenico, che non solo negli anni si è dedicato tantissimo al suo libro, ma ha anche reso il suo protagonista un uomo che i lettori ameranno sin dalle prime pagine: “Darren in poche parole è il mio alter ego. Sensibile ma forte allo stesso tempo, simpatico e pronto a prendere le redini della situazione nel momento giusto; timoroso nel fare nuove amicizie, ma una volta che queste amicizie si consolidano, disposto a fare qualsiasi cosa per un amico.

L’ambientazione a New York

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L’intera storia è ambientata a New York, una realtà molto differente dalla nostra, ma dietro questa scelta c’è un motivo ben preciso: “La città di New York è da sempre stata il mio sogno. E’ una città molto confusionaria ma allo stesso tempo ti fa sentire libero, sempre pronta alle iniziative e dieci passi avanti rispetto a tutte le città del mondo nel campo della moda e della tecnologia. Insomma il sogno di ogni ragazzo della mia età credo.

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Il nostro autore si definisce libero, eccentrico e ribelle; e in anteprima ci conferma che qualche idea per un nuovo libro è gia stata messa su carta. Ed ai tanti ragazzi che, come lui, vorrebbero pubblicare un libro, Domenico consiglia: “Di non fermarsi al primo ostacolo, di superarlo. Le porte in faccia è normale riceverle, ma non bisogna arrendersi mai e soprattutto di credere sempre in se stessi. Se si ha un sogno bisogna lottare per realizzarlo, perchè se davvero si vuole, si desidera una cosa, non esistono ostacoli, non esistono porte sbattute in faccia, la forza di volontà ce la farà ottenere.

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La tenacia e la forza di volontà di cui il nostro autore parla, saranno riscontrabili anche all’interno del romanzo, dove Darren più volte sarà spronato a non arrendersi.

“Vivere combattendo o morire standosene con le mani in mano.

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“Il Prescelto – storia di una vita vera vissuta per finta” sta riscuotendo grande successo, sia come formato da scaricare online, che sulla piattaforma gratuita di Wattpad. Leggi anche tu la fantastica opera di un autore reggino:

http://www.ebookservice.net/scheda_ebook.php?ebook=il-prescelto—storia-di-una-vita-v-di-domenico-crea&ideb=1535#sthash.n5jjRtgQ.dpbs

https://www.wattpad.com/user/DomenicoCrea