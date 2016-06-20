CityNow compie 5 anni. Auguri a tutti Noi!

Cinque anni di CityNow tra articoli, video e promo dall'alto del territorio, con la stessa mission: raccontare il lato positivo della Calabria

Valorizzare il territorio ed esaltare le qualità della Calabria.

Non ci stancheremo mai di ricordare ai tanti giovani e non che ogni giorno ci seguono, quella che è la nostra mission.

L’obiettivo rimane sempre lo stesso: promuovere la nostra terra.

I cambiamenti in cinque anni

In questi 5 anni abbiamo cambiato logo, veste grafica, jingle, abbiamo più volte trasformato il nostro look cercando di essere sempre più attraenti, abbiamo modificato il nostro modo di comunicare.

Tante le cose che sono cambiate in questi cinque anni e tante quelle che ancora cambieranno. C’è una cosa invece che non cambierà mai, la nostra identità.

L’identità di CityNow

Il dna di Citynow è formato dall’entusiasmo di decine di giovani calabresi che amano la propria terra. Professionisti, orgogliosi del posto in cui sono nati e cresciuti. Ragazzi che desiderano esaltare il lato positivo dando spazio alle tante iniziative di qualità che generano ottimismo.

La voglia di cambiamento, come già più volte ricordato, deve partire prima da noi stessi.

CityNow.it ha sempre pensato positivo, fin dal suo primo giorno.

In questo ultimo anno siamo entrati nelle Vostre case con video, articoli, foto, interviste e gli amatissimi ‘promo’ delle località a noi più care ‘viste dall’alto’. (per citarne alcune Scilla – Gambarie – Pentedattilo – Bova – Motta San Giovanni)

Dal marzo del 2015 siamo entrati nelle Vostre case anche attraverso la TV (in onda ogni mercoledì alle 19:45) su RTV, canale 14 del digitale terrestre, raggiungendo le 65esima puntata.

Eccola quindi la nostra mission: veicolare il volto costruttivo della città di Reggio. Mostrare e raccontare le infinite risorse del territorio semplicemente con il giusto spirito.

Raccontare la voglia di futuro che anima ogni giorno tutti coloro che non vogliono abbandonare la meravigliosa terra in cui vivono.

Auguri a tutti Noi! Auguri Citynow!