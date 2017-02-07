Citynow.it incontra il calabrese d’adozione Paolo Posteraro, direttore di ‘Italo. I Sensi del Viaggio’

Dal primo febbraio il nuovo magazine di bordo accompagna i viaggiatori: a raccontarlo è il direttore, romano di nascita e calabrese d'adozione

Viaggiare in treno, per sua natura, specie per i lunghi viaggi comporta attesa e pazienza. Anche se i tempi di percorrenza si sono ridotti notevolmente grazie alla modernizzazione del trasporto ferroviario, la corsa sui binari rappresenta per la maggioranza dei pendolari un momento di riposo e relax.

Il trascorrere del tempo spesso si inganna con piacevoli e lunghe chiacchierate, con la visione di un bel film, con la ‘classica’ settimana enigmistica o meglio ancora con la lettura di un giornale, che sia quotidiano, magazine o rivista. Sotto il braccio, oltre al classico libro una scorpacciata di giornali acquistati nella più vicina edicola anticipa per molti l’ingresso in vagone.

Il nuovo magazine sui treni Italo

Dal primo febbraio su tutti i treni di Italo NTV è presente un nuovo magazine dai contenuti glamour, con approfondimenti ed articoli che si ispirano ai cinque sensi e alle loro declinazioni nel campo dell’arte, della moda e del design.

Presente anche nelle lounge club di Ntv di Milano Centrale, Roma Termini e Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale e in versione digitale sul portale di bordo Italolive e sul sito Ntv la nuova rivista “Italo. I Sensi del Viaggio” accompagnerà gli italiani in un mix di viaggi, cucina, lifestyle ed intrattenimento.

Citynow.it ha incontrato il calabrese d’adozione Paolo Posteraro, direttore della nuova rivista.

“Sono romano di nascita ma calabrese d’adozione. Sono molto legato alla Calabria perché ho vissuto gran parte della mia vita a Cosenza dall’età di 17 anni. Qui ho studiato, lavorato e conosciuto la mia compagna di vita – spiega Paolo Posteraro – Almeno un paio di volte al mese sono in Calabria soprattutto per lavoro”.

Paolo Posteraro ha ricoperto diversi incarichi pubblici e ha collaborato con la RAI e la Treccani. Oggi è autore della trasmissione di La7 “L’aria che tira”. Ha scritto per «L’Indipendente» e «Il Riformista». E’ presidente del consiglio di amministrazione ed editorialista de “Il Quotidiano del Sud” e per la Newton Compton ha pubblicato “Rifugiati” e “Povera Italia”.

Nelle pagine della sua nuova creatura c’è ampio spazio per le città italiane che di mese in mese vengono raccontate dalla prospettiva del turista curioso, con itinerari e appuntamenti da non perdere e con un’attenzione particolare per la cultura enogastronomica.

“Il nuovo Italo vuole dare maggiore attenzione al mondo ed in particolar modo all’Italia con tutte le novità nei settori di musica, cinema, spettacolo, teatro, moda, hi-tech e viaggi. L’idea dei ‘cinque sensi’ non è la mia ma è stata un’idea vincente ed originale che consente di interpretare il magazine in modo diverso”.

I contenuti della rivista

La mission? Un’impresa ardua, difficile ma non impossibile ovvero far sfogliare un vero giornale lasciando in valigia tablet e pc.

“Nonostante l’elettronica imperversi, giornali e quotidiani rimangono i nostri migliori compagni di viaggi – continua Paolo Posteraro – Nel mio primo editoriale ‘Leggere viaggiando e viaggiare leggendo’ evidenzio proprio questo aspetto. La Calabria? Senza dubbio ci saranno approfondimenti sulla mia splendida regione. Tratteremo luoghi e tradizioni così come per tutte le regioni d’Italia. Porteremo i viaggiatori sicuramente nei paesini interni e lungo le coste calabresi”.

Il progetto editoriale del nuovo magazine di Italo è stato curato da Andrea Brambilla, direttore editoriale di Conti Editore.

“L’attenzione verso il viaggiatore e l’eccellenza del servizio – ha dichiarato il presidente di NTV Andrea Faragalli Zenobi – sono i principi alla base della nostra filosofia aziendale e questa rivista ne vuole essere un ulteriore esempio. La utilizzeremo per raccontare le nuove sfide e i nuovi obiettivi di un anno molto importante per tutti noi: azionisti dipendenti e viaggiatori. Saranno tante le novità che abbiamo in serbo per i lettori”.

A Sport Network, concessionaria guidata da Roberto Amodei, saranno affidate la realizzazione dei contenuti editoriali e la raccolta pubblicitaria.

Articoli, reportage, interviste saranno curati da una redazione di esperti del mondo del lifestyle. Attuale, completo e ricco di approfondimenti, il nuovo magazine di Italo guiderà il viaggiatore alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese nel campo dell’arte, della moda, del design e del gusto in un viaggio ispirato dunque ai 5 sensi umani. Vista, udito, gusto, tatto e olfatto saranno infatti le bussole che orienteranno il lettore tra le pagine di Italo.

All’interno di “Italo. I sensi del Viaggio” itinerari e appuntamenti da non perdere verranno segnalati di volta in volta per permettere al viaggiatore di vivere questi fantastici luoghi a 360 gradi.