Alla fine, Donato Avenia tornerà davvero a Reggio Calabria. Ma, come inizialmente pareva, non lo farà per la Viola di Aurelio Coppolino, che pure gli aveva offerto l’incarico di head coach del nuovo corso, salvo vedersi rifiutare la proposta. La leggenda nero-arancio, come riportato dai colleghi di Reggioacanestro, sarà il nuovo Direttore Generale della Scuola Basket Viola di Gaetano Condello che, dopo l’arrivo dei vari Gianni Tripodi, Francesco Barilla, Giuseppe Polimeni e Carlo Sant’Ambrogio, continua a rafforzare il proprio asset tecnico-societario.