L’Università della Calabria conferma anche quest’anno la sua presenza nella prestigiosa classifica internazionale delle università “THE Times Higher Education World Rankings”. L’Unical si colloca infatti nel percentile 401-500, mantenendo stabile la sua posizione nonostante il numero delle università partecipanti sia cresciuto di oltre 150 unità.

Il ranking: oltre 1.250 università e 86 Paesi

La classifica annuale THE, giunta al suo 15° anno, continua a essere l’elenco più completo e competitivo: oltre 1.250 gli istituti di istruzione superiore presi in esame in tutto il mondo, un incremento rispetto ai 1.100 dello scorso anno, con 86 Paesi rappresentati (nel 2017 erano 81).

La classifica è stilata in base a 13 indicatori di performance raggruppati in cinque macro-aree: formazione, ricerca, numero di citazioni, internazionalizzazione e trasferimento tecnologico e di conoscenze verso il sistema industriale.

“Un risultato importante – commenta con soddisfazione il rettore Gino Mirocle Crisci – considerando che nella medesima posizione si collocano università italiane quali l’Università di Siena, il Politecnico di Torino, Roma III, nonché le ben note università mondiali Sciences Po in Francia, l’Università di San Pietroburgo in Russia e la Western Sydney University in Australia”.

I parametri in crescita per l’Unical

L’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali, che coordina l’azione per il ranking, evidenzia che tra i singoli parametri l’Unical ha riscontrato un notevole miglioramento, con riferimento all’Industry Income, con un punteggio di 89.3 rispetto al precedente 32.6, crescendo inoltre di più di 3 punti nelle Citations e nell’International Outlook, dove ha raggiunto rispettivamente il punteggio di 72.9 e 37.7.