L'Interact Convitto Campanella e la parrocchia Candelora di Reggio Calabria raccolgono generi alimentari e consegnano i pacchi dono alle persone bisognose

In occasione delle festività natalizie, l’Interact “Convitto Campanella ” ha organizzato una colletta alimentare, un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità scolastica al problema della povertà alimentare attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è povero.

Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la parrocchia “Candelora” di Reggio Calabria. Gli Interactiani sono stati coadiuvati dagli operatori della Caritas e dai giovani volontari della parrocchia “Candelora”.

Nelle giornate del 13 e 14 dicembre c’è stata la raccolta dei generi alimentari e successivamente l’organizzazione dei pacchi dono. Lunedì 17 dicembre sono stati consegnati i pacchi dono alle persone bisognose censite dalla parrocchia “Candelora”.

E’ un grande spettacolo di carità: l’esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana.