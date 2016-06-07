Colloquio di lavoro: con o senza barba?‏

Barba, baffi e pizzetto contano nella scelta dei candidati? Tra pregiudizi dei selezionatori e consigli di stile, cosa fare prima del colloquio

di Nicolino D’Ascoli – Stile, eleganza e cura dei dettagli. Occorrono sempre quando ci si deve presentare ad un colloquio di lavoro.

Negli ultimi anni però alcuni studi hanno focalizzato la loro attenzione anche sulle ultime mode, come la barba per gli uomini. Sempre meno infatti sono i volti maschili perfettamente rasati.

Fra barba, lunga o meno che sia, baffi, pizzetti e basette, il viso liscio, come si suol dire “pulito”, ha perso considerazione. Da un punto di vista virile il maschio con la barba senza dubbio acquisisce più punti.

L’effetto della barba sul selezionatore

Ma si può dire lo stesso se si presenta non rasato al fatidico colloquio? Il selezionatore, che non vi conosce, potrebbe non apprezzare tutta quella barba in volto.

Una questione comunque, barba e lavoro, che negli USA si protrae da anni. Opportuno ricordare anche qualche scritto del New York Times: “Nel bene o nel male ad alcune aziende la barba importa, sopratutto in settori più tradizionalmente conservatori come banca e finanza”.

Ed anche diversi cacciatori di teste hanno sempre confermato che in effetti, presentarsi ad un colloquio di lavoro con la barba crea un certo pregiudizio, anche se non in tutti i settori lavorativi.

Cosa consigliano le società di selezione

Basti pensare che addirittura alcune società di selezione consigliano ai candidati di tagliare la barba, o quanto meno di ridurla, prima dell’atteso colloquio.

Ed anche il sito Career Directors ha avuto modo di affrontare la questione, barba al colloquio, si o no?

Dipende dall’azienda e dalle persone, con quest’ultime che dovrebbero sempre avere il buon senso di arrivare curati ed ordinati. Ebbene si, perché in una società utopica il candidato verrebbe giudicato per i titoli, le attitudini e le motivazioni.

Il consiglio finale: barba sempre ben curata

Nella società reale il primo impatto, e il successivo giudizio, si basano molto sulla persona.

Quindi il consiglio, come scrive Philips (nota multinazionale produttrice tra l’altro di rasoi elettrici e non) sul proprio sito, è di presentarsi con la “barba appena fatta, per dare l’impressione di ordine e pulizia.

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Però “se vuoi sfoggiare barba e/o baffi, ricorda che DEVONO essere perfettamente regolati.

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