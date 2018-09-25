Un megaresort da 1.554 posti letto in Calabria. E’ questa la novità in cantiere di Tui Magic Life, riportata dal Corriere della Calabria. La nuova struttura entrerà a regime a maggio 2019 e sarà ospitata in un villaggio turistico di Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, di proprietà della famiglia Stillitani, gruppo attivo da anni nel settore turistico in Calabria.

La presentazione alla Regione

Il progetto è stato presentato nella sede della Regione, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche Andres Pospiech, presidente del gruppo, il governatore Mario Oliverio e Francescantonio Stillitani, proprietario della struttura che ospiterà il resort.

Pospiech ha illustrato i dettagli dell’insediamento calabrese, previsto “in una regione bellissima e in un posto bellissimo, del quale mi sono subito innamorato. Il nostro obiettivo è che il villaggio, ben servito anche sul piano infrastrutturale essendo vicino all’aeroporto di Lamezia Terme, diventi un forte attrattore soprattutto per le famiglie e per i bambini e per portare anche un valore aggiunto per la Calabria”.

L’iter e l’investimento previsto

Stillitani ha spiegato l’iter del progetto, nato dopo che “un altro grande operatore aveva deciso di lasciare Pizzo Calabro e ci siamo trovati davanti varie ipotesi e varie opzioni. Quando si è fatta avanti Tui abbiamo cercato di stringere i rapporti e siamo riusciti a chiudere positivamente grazie anche alla velocità decisionale. Dal prossimo anno e per 12 anni – ha aggiunto Stillitani – Tui gestirà una struttura che sarà completamente rinnovata. Infatti, per adeguare la struttura alle esigenze del gruppo tedesco è necessario un investimento di circa 10 milioni, che stiamo già affrontando”.