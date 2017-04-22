Ecco come preparare i saporiti calamari ripieni: la ricetta

Sapori di Calabria è la rubrica di CityNow che nasce dall’intento di promuovere e far conoscere le più celebri ricette della nostra terra. Ogni settimana vi proporremo infatti un piatto tipico calabrese, raccontandone la storia e descrivendovi i procedimenti per la preparazione.

Oggi protagonista dell’appuntamento è un secondo piatto di mare squisito, un’ottima pietanza da poter proporre anche in giorni di festa: i calamari ripieni.

Si tratta di una ricetta antica, e come molti piatti “fatti in casa” ne esistono tante versioni quante sono le famiglie che lo hanno preparato. I calamari ripieni sono davvero conosciuti ed apprezzati, soprattutto al sud Italia, e in Calabria, dove vengono arricchiti da sapori tipici mediterranei.

Sono un classico della cucina italiana e si realizzano in tanti modi diversi mantenendo quelli che sono i suoi ingredienti principali, tra cui pane, prezzemolo, olio, sale e pepe, elementi poveri che però danno vita ad un ripieno da leccarsi i baffi!

La ricetta dei calamari ripieni

Una pietanza popolare ma dal gusto unico, tra le più classiche e appetitose, perfetta per i vostri menù di pesce! Andiamo a vedere la ricetta insieme:

Ingredienti per 4 persone

4 calamari

1 zucchina

100 gr pane raffermo

40 g latte

1 ciuffetto di prezzemolo

200 gr pomodorini

1 spicchio di aglio

olio extra vergine d’oliva

sale e pepe

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Preparazione

Iniziamo tagliando la zucchina a cubetti e i pomodorini a spicchi. Laviamo poi i nostri calamari, svuotiamoli con un cucchiaino formando delle tasche. Stacchiamo i tentacoli e mettiamoli da parte.

In una ciotola amalgamiamo poi i tentacoli precedentemente tritati con il pane ammorbidito nel latte, la zucchina a cubetti e il prezzemolo sminuzzato. Infine aggiungiamo sale e pepe.

Riempiamo i calamari con il composto appena fatto, pressando leggermente con un cucchiaino. Soffriggiamo dunque l’aglio con l’olio, togliamolo dalla padella e uniamo i calamari ripieni. Rosoliamoli girandoli di tanto in tanto, aggiungiamo i pomodorini e il sale, continuando a rosolare per circa 5 minuti.

Versiamoci sù un mestolo di acqua calda, copriamo e continuiamo a cuocere per altri 10 minuti. Disponiamo il tutto in un ampio piatto da portata e insaporiamo con del prezzemolo tritato. I nostri calamari ripieni sono pronti per essere gustati!

Buon appetito e alla prossima, con un nuovo appuntamento di Sapori di Calabria!