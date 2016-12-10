Come preparare le crispelle natalizie, ecco la ricetta

Le crispelle, o crispeddi, regine delle tavole calabresi a Natale: ingredienti per 20 pezzi e i passaggi per impasto, lievitazione e frittura

Le crispelle o meglio ancora “crispeddi”, un cibo di strada a base di pasta per il pane e rigorosamente fritto, tipico della nostra terra.

Le mitiche crispelle si possono servire come antipasto o anche in un buffet, ad esempio accompagnate da salumi e formaggi, ma qui da noi, e soprattutto nel periodo natalizio le più amate e richieste sono sicuramente quelle ripiene: acciughe, ricotta, pomodori secchi, olive, nduja e per i più golosi la versione al cioccolato o semplicemente ricoperta di zucchero.

L’8 dicembre, il 24, il 25 o anche in altri giorni che precedono il Natale, le crispelle sono presenti sulle tavole dei tanti calabresi, che gustano questo piatto tipico della tradizione gastronomica della nostra regione, semplice e veloce da preparare, ma davvero gustoso.

Andiamo a vedere insieme la ricetta.

Ingredienti per 20 crispelle circa

Farina 0 300 g

Acqua 200 ml

Lievito di birra secco 3 g, oppure se fresco 11 g

Sale 8 g

Zucchero 1 pizzico

Olio di semi di arachide per friggere 1 l

Setacciate la farina in una ciotola, versatela in un mixer ed aggiungete il lievito. Versate lo zucchero in un contenitore di vetro e scioglietelo in acqua tiepida.

Poi versate lo zucchero già disciolto nella ciotola con farina, lievito e acqua e amalgamate tutti gli elementi continuando ad aggiungere l’acqua poco alla volta, fino ad ottenere un composto omogeneo e non liquido.

Trasferite l’impasto su una spianatoia e lavoratelo per almeno 10 minuti fino ad ottenere una forma sferica. Poi riponete l’impasto in una ciotola dal fondo leggermente infarinato, copritela con pellicola trasparente per alimenti e lasciatela lievitare in ambiente tiepido per almeno due ore.

Trascorso il tempo necessario prendetelo e ricavatene dei piccoli pezzi dal peso di circa 25-30 g l’uno, ungetevi le mani con olio e modellate il composto per potergli dare la forma che desiderate.

Ora prendete un tegame dai bordi alti e versate olio di semi portandolo alla temperatura di 180° C. Quando l’olio avrà raggiunto la temperatura immergetevi le crispelle che avrete preparato. Girate di tanto in tanto le crispelle mentre friggono per consentire una frittura uniforme, finchè non otterranno una colorazione dorata ed una consistenza croccante. Aiutandovi con delle pinze da cucina poggiatele nella carta assorbente per rilasciare l’olio in eccesso.

Servite le crispelle ben calde e gustatele in compagnia, magari accompagnate da un buon bicchiere di vino!

Continuate a seguirci: molto presto il prossimo appuntamento di “Sapori di Calabria” con una nuova ricetta!