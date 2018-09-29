Solo a sentirle nominare vi viene l’acquolina in bocca? Pensate come sarebbe averle sempre a vostra disposizione! CityNow vi propone la ricetta delle “Olive schiacciate“.

Vero e proprio must sulle tavole dei meridionali, le olive schiacciate riportano alla mente piacevoli ricordi riguardanti proprio le più antiche tradizioni della Calabria. Un mix di sapori dal gusto intenso e deciso che solletica l’appetito prima di un pasto o lo conclude nel migliore dei modi.

Le olive schiacciate sono perfette sia durante un ricco e sostanzioso pranzo, come quello tipico delle nostre regioni meridionali, sia durante un pasto veloce. Il compagno perfetto di questa gustosissima ricetta è senz’altro il pane calabrese, che con la sua squisitezza ha conquistato, nel tempo, innumerevoli palati.

LA RICETTA

Ingredienti:

850gr di olive verdi fresche

50gr di olio extravergine d’oliva

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Aglio 3 spicchi

1 Peperoncino fresco

Origano q.b

Preparazione:

Per realizzare le olive schiacciate, è consigliabile iniziare sempre al mattino perché più volte durante la giornata dovrete cambiare l’acqua di macerazione. Prendete dunque le olive verdi fresche, battetele con un batticarne in modo da dividerle a metà senza romperle del tutto ed estrarre il nocciolo. Riponetele in una ciotola capiente e versate l’acqua fino a ricoprirle completamente.

A questo punto coprite la ciotola con un canovaccio pulito e asciutto e conservate le olive in un luogo fresco e asciutto al riparo dalle fonti di calore. Dovrete cambiare l’acqua 2 volte al giorno, con un intervallo di circa 8 ore tra un riposo e l’altro.

Quindi scolate le olive dall’acqua di macerazione e ricopritele ancora con altra acqua corrente, appoggiate nuovamente il canovaccio pulito e asciutto e conservatele ancora con le stesse modalità, cambiando l’acqua due volte al dì, come indicato. Cambiate l’acqua alle olive per 5 giorni rispettando queste tempistiche.

A questo punto la colorazione e la consistenza delle olive sarà già diversa rispetto al loro stato iniziale, questo lascia intendere che è arrivato il momento di scolarle e ricoprirle ancora con acqua corrente per poi lasciarle riposare ancora un po’ fino al giorno successivo.

Sciacquate, salate e ricoprite nuovamente con acqua; quindi lasciate riposare fino all’ottavo giorno, quando potrete scolare le vostre olive schiacciate, che oramai si presenteranno agli occhi piuttosto scure; sciacquatele accuratamente sotto acqua corrente quindi rovesciatele su un canovaccio pulito e tamponatele delicatamente per asciugarle.

Adesso potete riporre le vostre olive schiacciate in un recipiente condendole con sale, olio di oliva, aglio, peperoncino e origano secco. Per gustare fino in fondo le vostre olive non resta che mescolare in modo da amalgamare tutti i sapori!