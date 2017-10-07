Oggi vi parliamo del ‘risotto ai funghi porcini’.

Grazie alla abbondante presenza, i funghi in Calabria sono molto utilizzati nella cucina, molti sono i piatti a base di funghi nella ristorazione calabrese, ed anche la lavorazione del fungo come prodotto tipico riveste una notevole importanza.

Parecchie sono infatti le aziende che lavorano e commercializzano i funghi calabresi in tutto il mondo. Ultimamente sono nate molte aziende di trasformazione, in genere a conduzione familiare, che commercializzano i porcini secchi e sott’olio e altre specie fungine.

I porcini sono infatti tra le specie di funghi più richieste e ricercate dai consumatori in quanto considerati i più ‘buoni’.

Ricetta del risotto ai funghi porcini

Gli ingredienti per preparare il risotto ai funghi

400gr di funghi porcini freschi

320gr di riso

1l di brodo vegetale

30gr di burro

1 cipolla rossa di Tropea

1 spicchio d’aglio

60gr di grana padano

prezzemolo q.b.

olio d’oliva q.b.

sale q.b.

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La preparazione del risotto ai funghi

Per realizzare il risotto ai funghi porcini, per prima cosa preparate il brodo vegetale, potete scegliere di usare uno dei dadi che si trovano al supermercato o decidere di prepararlo alla vecchia maniera con la ricetta della nonna.

Una volta completata la preparazione del brodo si passa ai protagonisti della nostra ricetta: i funghi porcini. Per prima cosa bisogna occuparsi della pulizia, eliminate la base con un coltello, raschiate il gambo per rimuovere tutti i residui di terra e, infine, strofinate delicatamente con un panno umido. Se il fungo dovesse essere molto terroso potete passarlo brevemente sotto un getto di acqua corrente, ma assicuratevi di asciugarlo immediatamente per evitare che assorba l’acqua.

Una volta puliti, tagliate i funghi a fette, cercando di mantenerli il più integri possibile. Successivamente far scaldare in una padella l’olio d’oliva e far soffriggere brevemente uno spicchio di aglio schiacciato. Aggiungere i funghi e rosolateli a fuoco vivace per circa 10 minuti in modo che prendano colore, aggiungere un pizzico di sale e togliere dal fuoco.

Una volta completata la preparazione dei funghi, tritate finemente la cipolla. Sciogliete il burro in una padella, aggiungete la cipolla e lasciatela cuocere per circa 10 minuti, aiutandovi con un mestolo di brodo se necessario.

Quando la cipolla si sarà sciolta, unite il riso e fatelo tostare per un paio di minuti. Quando il riso sarà diventato quasi trasparente, portatelo a cottura aggiungendo un mestolo di brodo alla volta e mescolate spesso. Pochi minuti prima che sia pronto, unite i funghi porcini e finite la cottura.

A questo punto mantecate il risotto a fuoco spento con del grana padano e del burro per ottenere un composto ben amalgamato e molto saporito. In ultimo, guarnite il risotto prima di servirlo con del prezzemolo fresco tritato e il vostro piatto è pronto!