Come realizzare le proprie scarpe stampandole. GUARDA IL VIDEO!
Il designer spagnolo Ignacio Garcia ha realizzato un paio di sneaker in un unico pezzo con una stampante 3D e un filamento flessibile simile alla gomma
21 Maggio 2014 - 19:05 | di Redazione
Il designer spagnolo Ignacio Garcia, fondatore di Recreus, ha creato le scarpe Sneakerbot II, realizzate con una stampante 3D.Per Recreus, si tratta della dimostrazione della bontà del filamento da 1,74 millimetri Filaflex, da essa stessa ideato, disponibile in diversi colori.
Il risultato è un materiale simile alla gomma, impermeabile e in grado di riprendere la propria forma iniziale anche dopo essere stato deformato.
Le Sneakerbot II, vengono realizzate in un unico pezzo; a queste viene poi aggiunta la linguetta, mentre i buchi in cui far passare le stringhe sono già previsti nel file del progetto. La stampa avviene con una normale stampante 3D Makerbot, a cui viene però aggiunto un estrusore progettato appositamente da Garcia: il suo scopo è evitare che il filamento si attorcigli su sé stesso durante la stampa.
Le istruzioni per adattare la stampante in modo che possa utilizzare il Filaflex sono pubblicate sul sito di Recreus, mentre il progetto per stampare le scarpe è scaricabile in formato STL da Thingiverse.
GUARDA ORA le varie fasi della stampa delle Sneakerbot II.
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